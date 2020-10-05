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教育局取消涉散播港獨信息教師註冊　教協批評程序不公義　正協助教師上訴

社會 23:30 2020/10/05

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教協直斥教育局處理涉事教師的程序不公義、結果不合理，正協助老師全力上訴。（網上截圖）

教育局今日（5日）表示，一名小學教師嚴重專業失德，已於9月下旬取消其教師註冊，據悉涉事教師於九龍塘宣道小學任教。一直有跟進該個案的教協認為，教育局指涉事教師設計的教材是「有計劃地散播港獨信息」的說法「完全不符實情」，批評局方取消其教師註冊的決定，是「處以教育界的極刑」，直斥程序不公義、結果不合理，正協助老師全力上訴。

教協形容局方在沒有認真聽取答辯的情況下「單方面作出判決」，並向涉事學校校長和老師，分別發出譴責信和書面警告，是「恫嚇學校管理層的卑劣行為」，教協認為絕對不能接受。

教協又認為，教育局未能做好本身應有的公正公平調查工作，質疑局方「為求自保和推卸政府在管治失誤的責任，諉過於教育界及個別教師，過程中黑箱作業，不辨是非」，教協對此予以強烈譴責。

教育局發言人表示，按現行機制，有關教師可向上訴委員會提出上訴。

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記者：馮琪雅

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