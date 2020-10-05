【新冠肺炎】確診尼泊爾籍夫婦為香港國際社會服務社職員　分別在炮台山及觀塘辦事處工作

▲ 今日記者會上，衞生防護中心曾一度將該對確診的尼泊爾籍夫婦列為本地個案，其後修訂為與輸入個案相關。(/程志遠攝)

本港今(5日)錄得11宗個案，其中2宗為本地個案，7宗為輸入個案，另有2宗屬「與輸入個案有流行病學關連」，涉及一對尼泊爾籍夫婦，香港國際社會服務社昨確認兩人為其員工，其中第5,124宗、55歲男子，在該機構位於觀塘的免遣返聲請人辦事處任職外判保安員，其上周六發燒，送院後確診；其妻即第5,125宗、31歲女子，亦於本周日(4日)確診，同為該機構員工，在炮台山的免遣返聲請人兒童宿舍擔任文職工作。夫婦居於油麻地立德大樓。該男子的母親，早前確診，即第5,110宗個案，上月25日由尼泊爾抵港後確診。

香港國際社會服務社表示，在兒童宿舍負責文書工作的員工不涉及照顧兒童的工作，她確診前最後的上班日期為上月30日。該兒童宿舍於上月30日前共有6名兒童居住，年齡介乎1歲至15歲，由4名宿舍職員照顧。在獲悉該宿舍有職員確診當日，已即時安排宿舍內所有職員及兒童進行自我隔離及每三小時量度體溫，並通知過去14天內曾接觸宿舍兒童的家人及學校。宿舍員工及兒童正等候衞生防護中心安排送往檢疫中心隔離。自疫情開始，外來的職員均需量度體溫及消毒雙手才能內進，每天均進行至少三次清潔程序確保環境整潔。



該機構又指，在獲悉該男保安員確診後已即時安排其他同更上班的保安員接受測試，全部呈陰性。因保安員主要駐守辦事處入口及等候區，與服務使用者接觸有限，並無服務使用者需要接受隔離。觀塘辦事處於今日起關閉至少三天作全面消毒，該辦事處所有員工今天起在家工作，並會盡快接受病毒測試。受影響的服務使用者已被知會，並將被安排到位於太子辦事處接受服務。太子辦事處將為此延長服務時間，並將優先處理家庭、兒童、有醫療及特殊需要的個案。自疫情開始，服務使用者在進入辦公室所在大樓前核實身份時，及在等候區期間都需保持社交距離，到訪者均需戴上口罩及量度體溫才能進入辦事處，所有服務櫃枱配備消毒搓手液，辦公室的門柄及玻璃擋隔每小時消毒一次，辦事處亦以不同語言播放衛生防護資訊。

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責任編輯：楊玉珠