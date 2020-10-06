【新冠肺炎】林鄭月娥：現行社交距離措施須維持多一段時間　不會作出進一步放寬

本港新冠肺炎疫情反覆，行政長官林鄭月娥今早（6日）出席行政會議前會見傳媒，提到過去7天有10宗本地個案，較對上一周為少，但有7宗屬源頭不明，令人擔憂，其中個案涉及酒吧，有見及此預告正實施的社交距離措施維持多一段時間，不會作出進一步放寬，食衞局局長今日（6日）稍後會交代。

林鄭月娥又指，聽到不少市民希望盡早與內地、澳門以至其他地方恢復人員的往來，在嚴控疫情的同時，會繼續與內地和澳門政府緊密溝通，希望早日讓持有核酸檢測呈陰性證明的人士，可以在兩地豁免強制檢疫14天的要求，進行探親、商業等跨境活動。

她提到上星期修定599C章和599E章，容許強制檢疫只適用指定地區，亦可將檢疫要求指定適用指明的任可類別人士，政府正研究讓身處內地的港人可以率先豁免回港後14天強制檢疫，方便他們覆診和探親，有關工作正加緊進行，有進一步消息會向公眾交代。

政府上周公布延續強制佩戴口罩、4人限聚令及餐飲業務等防疫措施，將由10月2日零時零分起生效，為期7天，直至10月8日。新修訂包括上周五（2日）起容許多於4人在體育處所進行隊際運動，如籃球、欖球、足球及排球等。詳情即看：【下一頁】

修訂亦提到，食肆現時每枱限坐4人，若食客違反規定，一張枱多於4人或者沒有隔板分隔，修例前只有食肆負責人犯法，修例後食客亦可被票控，罰款2,000元，有關規定在今上月30日起生效。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙