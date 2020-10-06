【開心速遞】《愛回家》第1020至1021集劇情預告　Mia+Peter單獨相處發現彼此秘密【有片】

▲ 《愛•回家之開心速遞》

《愛•回家之開心速遞》今晚（9月14日）劇情講Mia與Peter這對冤家，今集《愛•回家之開心速遞》更爆這兩個角色的秘密。之後兩集劇情，故事將分別圍繞朱展、根叔。

第1020集（6/10）

Mia、Peter參加威龍義工隊活動，獲一位婆婆表揚。

雷公安排二人入住離島度假屋以示獎勵，若水、龔燁等人本相約同行，卻臨時爽約。

Mia、Peter被迫單獨相處，碰巧度假屋的冷氣機壞掉，二人酷熱難當，此時險些發生意外，Mia、Peter更發現了彼此的秘密……

Mia與Peter勢成水火，Mia使計讓他兼任新威龍廣場珠寶展的夜間保安工作，他亦不讓Mia獨善其身。

及後有人欲偷珠寶，二人面臨失職危機……

第1021集（7/10）

朱展為了親近凌凌而學習攝影，嘗試融入其世界，可惜難以提起興趣。

朱展以為是攝影器材不夠優質，遂打算加強裝備；他險些購入賊贓，幸得樹仁發現及制止。

朱展向樹仁道出學攝影的目的，並向樹仁提議互相交易，望能體會攝影之樂。

樹仁帶朱展親近大自然，向他分享攝影心得，朱展卻苦不堪言。

凌凌及後被樹仁指責，遭力蓮怒罵，還失去接龍的兼職工作。

凌凌向城安訴苦，城安懷疑樹仁受到朱展唆擺，稱曾看見二人聚頭，似是關係密切……

第1022集（8/10）

樹根聽聞網上的寵物短片極受歡迎，可帶來豐厚收入，遂見獵心起，決意訓練啤啤，拍下牠按叮叮以求取食物的短片，希望啤啤成為網紅。

啤啤的短片點擊率未達預期目標，樹根聽了敢佳的提點後行事，仍於事無補，他遂下令若水等人設法催谷點擊率。

另邊廂，啤啤不時按下叮叮，樹根等以為牠只是貪吃零食，遂不以為意，怎料情況越來越嚴重。

樹根苦無對策下，唯有沒收叮叮，啤啤卻因此變得情緒低落，此事令樹根等煩惱不已……