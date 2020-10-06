【異搜店】「女友」朱晨麗離港拍劇　陳曉華疑趁機出撃約會何廣沛傳緋聞

▲ 陳曉華與何廣沛拍新劇《異搜店》傳出緋聞。

港姐陳曉華（Hera）與TVB小生何廣沛（Matthew）正在拍新劇《異搜店》，二人劇接劇受大台力捧。陳曉華與何廣沛在《異搜店》更是擔正演男女主角，不少戲分都要一起拍攝，故近日有傳兩人因拍劇而戲假情真，過電傳情。

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▲ 陳曉華與何廣沛老友鬼鬼。（Instagram圖片）

與陳曉華老友鬼鬼

早前播出陳曉華首次拍劇集《迷網》，當演女二的她因為初次拍劇演技難免較稚嫩，故此被網民狠批。

不過，Hera仍有很多機會磨練演技，獲TVB力捧的她參演《食腦喪B》、《七公主》後，在第4次拍劇的《異搜店》內「升呢」成為女一，取代觀眾公認的情侶檔何廣沛及朱晨麗，與何廣沛拍住上組新CP。

但何廣沛及朱晨麗除了是熒幕情侶，二人關係曖昧一直是緋聞男女朋友。不過有指近日因朱晨麗在內地拍劇，何廣沛獨自留港，於是陳曉華主動約會男方食飯。

其實何廣沛與陳曉華在尚未播出的《食腦喪B》便已合作，今次拍《異搜店》，二人顯得更熟絡。據悉休息時間，二人整日聊天，在郊野拍外景，男方更會很有風度地陪女方去洗手間，致二人傳出緋聞。

在網上，何廣沛亦有在陳曉華的IG留言鼓勵對方送暖，看來二人兩次合拍劇集後已甚為老友。

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曾訪朱晨麗香閨

不過，何廣沛早有緋聞女友朱晨麗，二人於2016年拍劇集《超時空男臣》開始傳緋聞。二人雖然堅稱是朋友關係，但不時在社交平台上高調放閃，合照亦表現親暱。

在2017年的《萬千星輝頒獎典禮》中，朱晨麗與何廣沛一同獲獎，互相恭賀。

有指因二人事業發展漸有起色，故共識感情事低調發展。

▲ 何廣沛與朱晨麗是外界公認的緋聞情侶。（Instagram圖片）

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不過，今年二人又再合作拍攝劇集《大醬園》演夫妻，藉劇集宣傳為由在網上不停放閃。而且，平日男方亦不時在女方的IG上留下心心眼Emoji，令一眾網民都大叫好Sweet。

去年底，有傳媒拍得何廣沛到訪朱晨麗香閨，短聚兩小時才離開。有傳因朱晨麗在港獨居，家人都在內地生活，所以何廣沛不時都會上門，有時一起吃外賣，有時一起煮飯仔，在家中過二人世界，非常甜蜜。

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