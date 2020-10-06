【絕世好老公】無微不至照顧產後太太兼湊B　暖男丈夫為愛妻清惡露不嫌髒

▲ 泰國一名暖男丈夫無微不至照顧產後太太兼湊B，更不嫌髒為愛妻清惡露。

太太在懷孕生育的過程吃了不少苦頭，作為丈夫更要好好愛惜她。泰國一位二孩媽媽產後獲丈夫無微不至照顧，更不嫌髒為她清理惡露。暖男丈夫不但細心照顧太太，而且包辦湊大仔及初生細女的工作，讓太太好好休息。

▲ 丈夫在地下搭一張臨時床睡覺。（相片來源︰Tu Regency fb）

地下搭臨時床陪睡

有泰國網民於8月時在facebook發布這位丈夫的一系列暖心行動，更寫道「即使用1億來換這個男人，我也不肯接受。」從她分享的十多張照片可見，這位絕世好丈夫帶著大仔來探望剛產下細女的太太，太太及兒子睡在床上，他卻在兩床中間的地下搭一張臨時床睡覺。

▲ 丈夫為太太細心清理惡露。（相片來源︰Tu Regency fb）

媽媽面對產後的身體變化需逐步適應，又會排出惡露，這位丈夫竟然願意為太太清潔惡露，從相片可見他屈身在病床上，為躺著休息的太太細心處理惡露，試問有多少丈夫能做得到。

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照顧子女讓太太休息

他除了關愛太太外，也不忘照顧一對子女。他不但帶著兒子一起照顧太太，還餵兒子吃飯、哄睡、陪玩，讓太太不必擔心兒子的起居飲食，可以好好坐月。對於初生女兒，他主動幫手餵奶、換片等，全不假手於人。

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網民大讚這位丈夫世上難求，是「好老公、好爸爸」，又羨慕他的太太嫁得如此體貼的丈夫。此外，更有網民笑說要把產後太太交給他照顧。

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責任編輯︰王明芳