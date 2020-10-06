林鄭月娥稱教師被取消註冊屬嚴重個案　教育局下午交代詳情

▲ 林鄭月娥指，教師被取消註冊屬相當嚴重個案。（馮漢柱攝）

教育局昨（5日）表示一名小學教師設計的教案、教材及工作紙涉及「有計劃地散播『港獨』信息」，教育局認為該名教師嚴重專業失德，已於9月下旬取消其教師註冊。據悉，涉事教師於九龍塘宣道小學任教「生活教育課」。

九龍塘宣道小學教師涉「有計劃散播港獨信息」遭取消教師註冊 反修例風波以來首名教師被釘牌

行政長官林鄭月娥指，教師被取消註冊屬相當嚴重個案，強調政府對教育有責無旁貸的功能，不單為教育提供資源，亦要為教育把關。

她又指，已要求教育局下午召開記者會解釋權力來源，進行符合公義的程序，以及最終判斷採取的行動，亦會交代有關反修例處理教師投訴。

林鄭月娥強調，非常重視教育，培養下一代，香港的未來在下一代質素的手中，希望教育系統可培養出有國家觀念、香港情懷、社會責任感和國際視野的新一代，至今投入教育的經常性開支超過130億元。

她指，十分支持教育局嚴肅處理有關教師的投訴，強調處理過程要嚴守法律基礎和程序公義，否則有關個案會受到司法挑戰，會破壞整套監管系統，會繼續有關工作，揪出教育界的害群之馬。

林鄭月娥深信破壞教育的寧靜、將政治帶入校園的老師為數很少，過去與中小學校長會和探訪學校，他們都希望校園回復寧靜，亦認同要加強國情教育，不希望出現「一竹篙打死一船人」，將教育專業人士的承擔因個別違規例子受到破壞。

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記者：陳子謙