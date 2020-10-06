【新冠肺炎】消息：今日新增約8宗確診個案　確診數字再次回落至單位數

▲ 消息指今日新增約8宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆未定，消息指今日（6日）新增約8宗確診個案，確診數字再次回落至單位數。昨日（5日）新增11宗確診個案，7宗屬輸入個案，餘下4宗為本地感染，包括1宗感染源頭不明個案。

行政長官林鄭月娥今早提到過去7天有10宗本地個案，較對上一周為少，但有7宗屬源頭不明，令人擔憂，其中個案涉及酒吧，有見及此預告正實施的社交距離措施維持多一段時間，不會作出進一步放寬，即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩