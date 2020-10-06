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【抗癌鬥士】李明蔚抗病獲偶像打氣鼓勵　容祖兒曾捐6位數助籌醫藥費

娛樂 10:57 2020/10/06

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李明蔚獲偶像容祖兒一直支持。

「抗癌歌手」李明蔚（Sarena）自2012年起確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症，抗癌8年病情一直反覆，早前李明蔚公開答謝多位藝人如古天樂、張衛健、馬浚偉等支持，令她可籌足醫藥費接受新的治療法，其中李明蔚偶像容祖兒，多年來亦一直低調地作出幫助。

李明蔚日前籌得初步醫藥費，並入院開始接受治療，昨日她在社交平台分享道：「感恩！其實只是平常心看待，但真的想不到會有這麼多朋友幫助❤️❤️🙏很感動，很想感謝藝人朋友幫助！

李明蔚日前已接受新治療。（取自facebook）

【抗癌鬥士】李明蔚籌足醫藥費接受新治療　 感謝古天樂+馬浚偉+容祖兒伸援手

容祖兒逐一答謝多位圈中人，包括馬浚偉、謝安琪、古天樂及演藝人協會、張衛健、容祖兒及容祖兒慈善基金。

李明蔚一向視容祖兒為偶像，並曾分享在演唱會上跟Joey握手的照片，今日有周刊專欄指，原來容祖兒私下亦一直低調助李明蔚。

祖兒曾請李明蔚欣賞演唱會並主動握手。（取自facebook）

拍片唱《明日恩典》打氣

當容祖兒知悉李明蔚患罕見癌症，便已透過其慈善基金捐出6位數字，另外她再私下捐出額外6位數，以助李明蔚的醫藥費。

而李明蔚在去年推出散文集，祖兒已即答應為對方寫序言；另外，容祖兒開紅館演唱會時，亦預留第一行位置給她，演出時並主動走向李明蔚握手。

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當時李明蔚獲偶像為新書寫序，又收到對方的演唱會門票，非常感動。曾在社交平台分享照片並留言：「太開心了，幸運地在這個時刻跟Joey握着手合照！我是你的一位歌迷，你的歌我都背得滾瓜爛熟！讀書時期還會儲錢買唱片！你的歌曲陪我走過初戀，熱戀，失戀，失落，快樂！」

近日李明蔚病情反覆，容祖兒亦即拍片，為對方清唱《明日恩典》作鼓勵，獲偶像暖心打氣，成為李明蔚抗癌路的強心針。

撰文 : TOPick柴犬出動

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