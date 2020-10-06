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【酒店下午茶】九龍香格里拉聯乘Darphin推花饌下午茶　628元兩位享用兼送250元護膚品

休閒 11:11 2020/10/06

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

九龍香格里拉大酒店首度聯乘法國護膚品牌Darphin攜手推出「花香果漾下午茶」，是閨密們相聚的好地方。(酒店提供)

九龍香格里拉大酒店首度聯乘法國護膚品牌Darphin攜手推出「花香果漾下午茶」，Darphin以天然植物活性成份配合創新高效配方而聞名，加上獨創的Kinesio美肌瑜珈按摩手法，締造更健康及顯著賦活的肌膚。

酒店糕餅總廚以Darphin皇牌產品——全效舒緩鎮靜精華為創作靈感，以牡丹、山楂和洋甘菊等花植元素，配合各種時令食材入饌，設計出一系列甜點和鹹點。

下午茶有不少特色甜品，賣相精緻。(酒店提供)

下午茶美食推介，包括鴨肝凍配山楂及車厘子醬，甜而不膩；洋甘菊浸龍蝦配橄欖油魚子醬，散發著淡淡甘菊的清香。另外，還有經典牛油蛋糕配草莓果醬、輕盈滑順的雲呢拿忌廉撻配洋甘菊凍、山楂牛奶朱古力、洋甘菊柚子朱古力，令不少甜品愛好者難以抵抗，齒頰留香。

現凡惠顧「花香果漾下午茶」，每份可獲贈限量Darphin皇牌護膚體驗套裝乙份(價值250元)，包括全效舒緩鎮靜精華(5ml)、洋甘菊修護精華油(4ml)及花梨木精油潔面凝霜(5ml)。數量有限，送完即止。

每份下午茶可獲贈限量Darphin皇牌護膚體驗套裝乙份(酒店提供)

大堂酒廊下午茶於10月及11月下午3時至6時供應，兩位價格628元，客人更可以每杯88元享用法國凱歌皇牌香檳一杯，以提升滋味體驗。 

九龍香格里拉大酒店 x Darphin花香果漾下午茶 

電話：2733 8988 

地址：尖東麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂酒廊

供應日期：即日至11月30日

供應時間：下午3pm-下午6時

價錢：628元/兩位用，包括咖啡或香茶 (另加一)

記者：Mabel

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