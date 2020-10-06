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【新冠肺炎】曾祈殷指如社區現不尋常情況　當局不宜再放寬限聚令等措施

社會 10:50 2020/10/06

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曾祈殷認為有需要盡快撲熄火頭，否則或會出現群組個案。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情反覆，連續6日均有源頭不明個案出現，涉及7宗個案。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，如社區出現不尋常情況，當局不宜再放寬限聚令等措施，又認為最重要是要撲熄火頭。

曾祈殷今（6日）早接受電台節目訪問時指，早前曾有數天「零確診」，惟近日有零星個案是源頭不明，認為是要開始擔心，最重要是要撲熄火頭，否則或可能會出現群組個案。他又指，所有人士如已確診，應要如實報導曾與何人接觸，對公共衞生及追蹤工作有一定作用，否則難以追蹤。

對於再有酒吧出現確診個案，他指出過去亦有酒吧群組，因為大部分人士到酒吧後會脫下口罩大聲說話，容易散播病毒，另因受酒精影響，個人的意識及衞生亦會有所鬆懈。

他又指，在疫苗未到之前，要在這個「新常態」繼續工作及生活，有需要要接時收緊及放鬆，如社區出現不尋常情況，當局不宜再放寬限聚令等措施，因隱形病人一直都有社區，只是未能及時發現，猶如如「火種」一樣，如果單獨存在未必會有好嚴重的後果，但當限聚令放寬後，會成為「催化劑」或「易燃品」，令「火種」的情況更加惡劣。

他認為食環署和警方等要配合衞生防護中心工作，多巡查食肆和酒吧，了解有關人士及場地有沒有不遵守防疫要求，並呼籲市民自律。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

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