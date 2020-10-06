【酒店下午茶】君悅Tiffin推超值秋季下午茶　外賣優惠372元兩位享用 【內附連結】

▲ 香港君悅酒店茶園外賣自取下午茶只需$372，兩位用。(酒店提供)

時令入秋，香港君悅酒店茶園(Tiffin)一向受歡迎的下午茶亦轉秋裝，行政糕餅總廚Smita Grosse採用了一系列時令食材，如榛子、焦糖、紅桑莓等為餐廳的外賣及堂食下午茶套餐，營造出繽紛的秋季主題。

外賣自取下午茶精選包括焦糖蘋果忌廉泡芙、日本煎茶朱古力歌劇院蛋糕及朱古力榛子忌廉餅，客人於網上購買可享用優惠價$372.3/兩位 ，須最少1天前預訂(視乎產品供應情況而定) 。

▲ 轉秋裝的下午茶糕點賣相，造型可愛。(酒店提供)

如有閒情在茶園堂食的話更好，除了有以上一系列美味甜品，堂食的客人亦可享用甜品區即點即製的濃郁甜品，包括窩夫和法式可麗餅。旁邊的雪糕櫃備有每天10款自家製雪糕，包括經典及創新口味。當然矜貴的鹹點也不會少，如鮮蝦及龍蝦潛艇三文治配竹炭麵包、煙熏和牛卷配芥末醬及忌廉芝士、自家製凍鵝肝配石榴啫喱法式軟包等。

供應日期及時間：3;30pm-5:30pm、周三至五 ($596/兩位)、周六、日及公假 ($656/兩位)，需加一服務費

查詢：2584 7744或電郵至tiffin.ghhk@hyatt.com

記者：郭秀芳