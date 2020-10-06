  • 27°C
香港時間 : 20201006日 (週二) 13:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒店下午茶】君悅Tiffin推超值秋季下午茶　外賣優惠372元兩位享用 【內附連結】

休閒 11:22 2020/10/06

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

香港君悅酒店茶園外賣自取下午茶只需$372，兩位用。(酒店提供)

時令入秋，香港君悅酒店茶園(Tiffin)一向受歡迎的下午茶亦轉秋裝，行政糕餅總廚Smita Grosse採用了一系列時令食材，如榛子、焦糖、紅桑莓等為餐廳的外賣及堂食下午茶套餐，營造出繽紛的秋季主題。

外賣自取下午茶精選包括焦糖蘋果忌廉泡芙、日本煎茶朱古力歌劇院蛋糕及朱古力榛子忌廉餅，客人於網上購買可享用優惠價$372.3/兩位 ，須最少1天前預訂(視乎產品供應情況而定) 。

轉秋裝的下午茶糕點賣相，造型可愛。(酒店提供)

如有閒情在茶園堂食的話更好，除了有以上一系列美味甜品，堂食的客人亦可享用甜品區即點即製的濃郁甜品，包括窩夫和法式可麗餅。旁邊的雪糕櫃備有每天10款自家製雪糕，包括經典及創新口味。當然矜貴的鹹點也不會少，如鮮蝦及龍蝦潛艇三文治配竹炭麵包、煙熏和牛卷配芥末醬及忌廉芝士、自家製凍鵝肝配石榴啫喱法式軟包等。

供應日期及時間：3;30pm-5:30pm、周三至五  ($596/兩位)、周六、日及公假  ($656/兩位)，需加一服務費

查詢：2584 7744或電郵至tiffin.ghhk@hyatt.com

記者：郭秀芳

相關文章

【閨密HIGH TEA】帝景軒X CLIO推迷人炫彩下午茶　298元兩位享用兼送250元彩妝
12:25 2020/09/18
【閨密HIGH TEA】帝景軒X CLIO推迷人炫彩下午茶　298元兩位享用兼送250元彩妝
【酒店下午茶】帝都魚子美顏下午茶人氣回歸　限時優惠388元兩位兼送氣泡酒1枝
15:20 2020/09/29
【酒店下午茶】帝都魚子美顏下午茶人氣回歸　限時優惠388元兩位兼送氣泡酒1枝
【酒店下午茶】數碼港艾美酒店聯乘Valrhona推朱古力下午茶　458元兩位享用兼送限量朱古力禮盒
12:49 2020/09/30
【酒店下午茶】數碼港艾美酒店聯乘Valrhona推朱古力下午茶　458元兩位享用兼送限量朱古力禮盒
消費資訊 消費種類 飲食資訊 麵包 甜品 蛋糕 朱古力 外賣 香港

最高瀏覽

【神婆預言】盲眼神婆死前預言特朗普會染怪病 重創腦部導致失聰
10:38 2020/10/04
【神婆預言】盲眼神婆死前預言特朗普會染怪病 重創腦部導致失聰
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
19:00 2020/10/03
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
【糖尿病】14歲少女患糖尿病揭致病餐單　媽媽超崩潰：是不是自己害了她【附糖尿病病徵】
17:37 2020/10/03
【糖尿病】14歲少女患糖尿病揭致病餐單　媽媽超崩潰：是不是自己害了她【附糖尿病病徵】