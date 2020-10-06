【食用安全】厚德街市$98買香印提子　古惑生果店一招隱瞞底部已變爛

▲ 厚德街市古惑生果店一招隱瞞底部提子變爛。

做生意最緊要老實，但將軍澳有不少居民反映厚德街市的檔販經常售賣爛生果，又不肯更換！近日有一名將軍澳街坊以$98買了一盒香印提子，打開卻發現只有向上的提子正常，底部的提子已經變爛，非常黑心！

古惑招數隱瞞底部提子變爛

一名將軍澳街坊昨日（5日）在Facebook群組「將軍澳主場」發文，指在厚德街市正門、近巴士站的生果檔以$98買了香印提子，古惑生果店卻以一招隱瞞底部的提子已變爛。由照片可見，只有最上面的一串提子完整無缺，底部全部都是爛提子，令事主失望地表示「買個教訓」。

不少網民對此感到離譜，認為已不是生果發霉，而是被蟲咬爛。有人認為不能當買個教訓，建議事主回到生果檔換錢或換貨，甚至有人提出不退錢，但就「成抽兜口兜面掟落佢塊面度」或「攞抽提子企係佢檔口幫佢賣廣告」。

▲ 底部提子已變爛。（圖片來源：將軍澳主場Facebook）

街坊中伏經歷：

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多次售賣爛生果

大量街坊留言指出此生果檔一直都是街坊之間的「黑店」，直言「每個月都有人係呢度講呢間嘢唔老實，但每個月都有中招」，並列出該店的事跡。首先此生果檔已多次出售爛生果，有人試過揀完生果付錢後，被換了另一袋爛生果。

曾有街坊在同一生果檔，以$120買了2盒日本士多啤梨。士多啤梨表面沒什麼問題，但當他回家打開，打算沖洗進食時竟發現每粒都變爛及發霉。打開另外一盒時，亦有同樣的狀況。士多啤梨包裝為分為兩層，樓主表示店家將「下層爛嘅向上，上層爛嘅向下」。他當時看到上面及兩邊都沒大問題就買下，即日買、即日食，中間曾放在雪櫃4個小時：

原來全部開過執位，靚嗰面向上，呃人買。

街坊紛紛杯葛

不少過來人指，曾經將爛生果拿去該檔要求換，對方亦不肯。有街坊試過付錢後直接在旁邊拆開生果，再與檔主爭執後，才成功換貨。買生果最緊要拿起來挑選，但該店不讓客人拿起生果，「好似開博物館咁」，只可以憑肉眼挑選，因此不少人都試過在該店中伏。

有人表示厚德街市幾個生果檔都有問題，例如售賣假大唐嶺水蜜桃，或將水仙芒當呂宋芒，令不少街坊以後都不再在該街市買生果。部分人寧願行遠一點到新都城或調景嶺街市，或轉至超級市場。有人更指出近年多了日式韓式生果舖，「俾貴少少好過益呢啲奸商」。

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責任編輯︰陳珈希