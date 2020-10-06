【食用安全】劏活蟹驚見深色蟹膏　網民：劏完唔敢食掉咗【附專家解釋】

▲ 劏活蟹驚見深色蟹膏。

蝦蟹是常吃海鮮，但蟹膏呈深綠色卻並不常見。有網民近日在網上分享，稱劏蟹驚見深色蟹膏，直言不敢進食直接棄掉。

該名網民在facebook群組圖文並茂分享，稱在屯門街市購得螃蟹，惟劏完驚見深色蟹膏，

劏完唔敢食掉咗。

從網民上傳的圖片顯示，該螃蟹的蟹膏呈黑色，而蟹水則呈深綠色。有網民留言詢問劏蟹之前是否已是死蟹，樓主回應稱劏之前蟹是「張牙舞爪」，但「始終驚，掉晒啦！」。

帖文一出引起網民熱議，大批網民高呼恐怖，「望落又真係幾恐怖」、「坑渠蟹」、「不要因小失大。梗係唔食啦！好恐怖！可能食咗好多油污！」

但都有網民稱，「呢隻蟹膏其實係可以食㗎，但係佢帶有超級苦。」、「我也買過咁的，這個係青蟹，養育的不是海的，可以食，不吃背殼就可以了。」

之前都有網民購到深色蟹膏螃蟹，點擊看圖：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

香港海鮮聯合總會主席李彩華早前接受TOPick訪問時表示，蟹膏呈黑色甚少見，少少黑色都見，蟹膏全黑色未見過，建議不要食用，退回给海鲜檔换過一隻。

台灣水試所海水繁養殖中心台西試驗場曾表示，螃蟹蒸煮後剝開，有時會呈現綠色，稱為「蟹膏綠」。螃蟹只要吃下大量綠色藻類，內臟及蟹膏就有可能變綠，如要確認是否受污染，需經檢驗才能確定。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

