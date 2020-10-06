【可愛爸爸】前世情人出嫁爸爸怒睥新郎　網民：隔住個Mon感覺到殺氣

▲ 台灣一名女子出嫁，而站在身旁的爸爸卻怒睥新郎，畫面非常搞笑。

常說女兒是爸爸的前世情人，當愛女嫁人時想必一定會萬分不捨。台灣一名網民在社交媒體上載一張相片，相片中新郎甜蜜地牽著新娘的手，二人臉上流露著滿滿的幸福。不過，站在一旁的外父表情卻充滿殺氣，眼神非常兇狠地怒睥新郎，強烈的對比讓一眾網友笑翻，直言「隔住個Mon感覺到殺氣」。

女兒出嫁 爸爸怒睥新郎



台灣一名網民於Facebook群組「爆廢公社」上載一張照片，在婚禮上，新郎從外父手中接過新娘後，新郎與新娘對望甜笑，二人眼中只有對方，仿佛沉浸在愛的世界中。然而，女兒本來是爸爸的掌上明珠，看見自己前世情人嫁人，心情就像打翻五味架一樣，百感交集。

未己，在旁邊的爸爸斜視怒睥新郎，眼神充滿怨念，在煙霧彌漫的環境下，爸爸的怒氣與新人的新婚幸福形成強烈的對比。

▲ 一對新人甜蜜地望著對方，但旁邊的爸爸卻一臉嫌棄，眼神兇狠地望著新郎。（爆廢公社Facebook）

網民：眼神好兇狠

帖文引來大批網民留言，大讚外父內心戲100分，「內心戲很足，表情說明一切」、「外父的眼神表示他很不爽新郎」及「隔住個Mon感覺到殺氣」。

也有網民為爸爸設計搞笑的內心對白，「好好對待我女兒，不然下場你知道的」、「敢對我女兒不好，你就是找死」及「如果敢退貨，老子讓你領殘障手冊」。

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責任編輯︰王明芳