【蝙蝠俠】羅拔柏迪臣《The Batman》延期上畫　閃電俠+22世紀殺人網絡等片齊被調動

▲ 新版《蝙蝠俠》延期上畫。

迪士尼Marvel的《黑寡婦》（Black Widow）、環球的《007：生死有時》（No Time To Die）等荷里活大片都因新冠肺炎先後延期至明年上映。

據外媒《Variety》報導，華納兄弟正式宣布旗下多部電影檔期將會更動，，包括張震參演的科幻片《沙丘瀚戰》（Dune）從今年12月延至明年10月上畫外，華納的皇牌電影、由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新一輯《蝙蝠俠》（The Batman），由原定明年10月1日上映，延期改至2022年3月4日上畫。

▲ 《沙丘瀚戰》

華納的其他大片亦順延推出，包括《閃電俠》（The Flash）由2022年6月22 日推遲至同年11月4日上映；《沙贊2》（Shazam 2）由2022年11月4日推遲至2023年6月2日上映。

不過，奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《22世紀殺人網4》（The Matrix）不但沒延期，更由原定的2022月4月上映提早至2021年12月上畫。