  • 27°C
香港時間 : 20201006日 (二) 13:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蝙蝠俠】羅拔柏迪臣《The Batman》延期上畫　閃電俠+22世紀殺人網絡等片齊被調動

娛樂 11:38 2020/10/06

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

新版《蝙蝠俠》延期上畫。

迪士尼Marvel的《黑寡婦》（Black Widow）、環球的《007：生死有時》（No Time To Die）等荷里活大片都因新冠肺炎先後延期至明年上映。

據外媒《Variety》報導，華納兄弟正式宣布旗下多部電影檔期將會更動，，包括張震參演的科幻片《沙丘瀚戰》（Dune）從今年12月延至明年10月上畫外，華納的皇牌電影、由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新一輯《蝙蝠俠》（The Batman），由原定明年10月1日上映，延期改至2022年3月4日上畫。

《沙丘瀚戰》

華納的其他大片亦順延推出，包括《閃電俠》（The Flash）由2022年6月22 日推遲至同年11月4日上映；《沙贊2》（Shazam 2）由2022年11月4日推遲至2023年6月2日上映。

不過，奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《22世紀殺人網4》（The Matrix）不但沒延期，更由原定的2022月4月上映提早至2021年12月上畫。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【福布斯】「黑寡婦」施嘉麗最高收入女星榜十大不入　安祖蓮娜+姬嘉鐸繼續吸金【內附排名】
15:39 2020/10/05
【福布斯】「黑寡婦」施嘉麗最高收入女星榜十大不入　安祖蓮娜+姬嘉鐸繼續吸金【內附排名】
竹內結子+三浦春馬最後風采　《信用欺詐師JP︰公主篇》長澤正美騷百變演技
18:55 2020/10/02
竹內結子+三浦春馬最後風采　《信用欺詐師JP︰公主篇》長澤正美騷百變演技
【占士邦】《007：生死有時》11月上映　台前幕後深度訪問揭鐵金剛秘密【有片】
15:47 2020/09/30
【占士邦】《007：生死有時》11月上映　台前幕後深度訪問揭鐵金剛秘密【有片】
新冠肺炎疫情 疫情 電影院 荷里活 電影 超級英雄片 奇洛李維斯

最高瀏覽

【神婆預言】盲眼神婆死前預言特朗普會染怪病 重創腦部導致失聰
10:38 2020/10/04
【神婆預言】盲眼神婆死前預言特朗普會染怪病 重創腦部導致失聰
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
19:00 2020/10/03
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
【糖尿病】14歲少女患糖尿病揭致病餐單　媽媽超崩潰：是不是自己害了她【附糖尿病病徵】
17:37 2020/10/03
【糖尿病】14歲少女患糖尿病揭致病餐單　媽媽超崩潰：是不是自己害了她【附糖尿病病徵】