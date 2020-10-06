【星二代】徐榮女兒5歲生日哥哥隔空祝賀　包包演完《愛回家》「馬家好」後即息影　

▲ 徐榮女兒包包5歲生日。

藝人徐榮女兒包包徐心怡5歲生日，身為爸爸的徐榮昨晚（10月5日）在個人社交媒體分享包包徐心怡的生日照片。包包徐心怡在未滿三個月曾演出TVB處境劇《愛·回家》，並與徐榮「父女檔」上陣，飾演馬家好一角，眼大面圓的模樣深得觀眾喜愛。

【海外升學】13歲大仔獨自赴英升學 徐榮送機不捨：要學識放手

包包5歲生日

徐榮分享包包的生日照片，在英國升學的哥哥透過Facetime親吻包包，徐榮還附上一張包包BB相留言：「5歲小公主生日快樂❤️希望您健健康康開開心心😊」

▲ 包包5歲生日。（取自徐榮IG）

哥哥並標籤：「#時間過得好快 #珍惜每一天#感恩再感恩 #多謝咁多位祝福#超級掛住哥哥嘅包姐。 」不少粉絲留言祝福包包5歲生日快樂。

【反黑路人甲】「馬家好」大個女升小學 徐榮愛女包包網上開學：她非常享受

一線花旦待遇

TVB視后的胡杏兒曾在節目表示視后在TVB可享有「特權」，而演出經驗為零的包包當時的騷價卻與徐榮同酬，令徐榮接受媒體訪問時也笑稱包包未足三個月，已經享受一線花旦的待遇。

▲ 徐榮經常和包包跳舞。（取自徐榮IG）

當年，《愛．回家》監製羅鎮岳向徐榮邀請包包亮相時，承諾包包一星期只拍一天，每次不超過3小時，包包甚至不用等埋位，她到現場便先拍包包戲分。

《愛．回家》的演員對包包亦非常照顧，接觸包包前一定會消毒雙手，丹爺更因為要親吻包包而刷牙。包包在《愛·回家》的演出融化了不少觀眾的心，也為徐榮和女兒留下同框的珍貴回憶。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

在《愛·回家》後，徐榮希望包包能享受校園的生活，為女兒宣布息影。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2