【自私姐姐】暴雨下天水圍外傭擔遮自私擋雨　任由少主照頭淋雨校服濕透涉疏忽照顧

▲ 暴雨下，有外傭自私擔遮，任由少主被雨淋，更不主動拖實孩子，涉疏忽照顧。

昨日（5日）中秋國慶長假期後首個上學日，清晨時分全港多區大雨，天文台發出黃色及紅色暴雨警告信號，學生們出門變得很狼狽。有不少網民分享暴雨下見盡窩心事，有校工揹學生澗水入校門、有爸爸用身軀擋雨抱實女兒，不過，卻有外傭自私擔遮，任由少主被雨淋，更不主動拖實孩子，涉疏忽照顧。

外傭任由少主被雨淋濕

有網民在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」轉載了一張在天水圍媽媽谷收到的相片，有關帖文在昨日（5日）發佈，截圖見一名女士與一名穿校服的小男生，2人在斑馬線前等待過馬路，見該女士只擔縮骨遮，她只顧遮擋自己，沒有意識要一起遮著男孩，而男孩的頭髮是濕透，似是被雨淋了好一陣子，他在旁捉著身邊大人的手。截圖附有一段文字︰

唔知係唔係街坊，見到菲傭姐姐今朝紅色暴雨，在西鐵站底下過馬路，去到天盛，都任得過小朋友淋雨，小朋友讀XX，請幫忙share去媽媽group，希望佢屋企人見到，提醒下個工人。

轉載帖文的網民清楚指出有關事件是10月5日早上返學時間發生， 地點在天水圍西鐵站附近，分享的目的是希望小朋友媽媽見到，因有街坊經過見到小朋友成個頭濕晒。

網民大罵女傭自私失職

有關帖文引起大量網民關注及討論，有指該小朋友似是K1幼稚園生，很心痛孩子被雨淋濕透，感到肉赤，大罵女傭自私失職。留言包括︰「人哋阿媽俾個仔你湊，你淋到人哋個仔濕晒」、「好離譜！淋到濕晒，好容易病」、「如果個姐姐係錫小朋友的話，我估會抱起佢囉」等。

有少數網民指出可能是一場誤會，該外傭是一時疏忽，她不是萬能，然而此話遭大量網民反駁，指出小朋友的頭髮濕透，不是拍照那一刻遮不到他，推測是長時間被雨淋。留言包括「唔係萬能，係同理心！ 正常人寧可俾小朋友遮，都唔會自己遮，而且麻煩睇清楚，工人全身無濕，小朋友由頭濕到腳。」、「仲要係無拖住小朋友，要小朋友捉佢手」，批評該外傭失職，沒有好好照顧少主。

網民建議除了提點外傭之外，家長在雨天下宜給孩子穿上雨衣。此外，有網民指出有人已經聯絡該男孩就讀的學校，學校會通知其家長。

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責任編輯︰王明芳