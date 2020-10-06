【遺愛人間】24歲女教師中秋節前夕腦死　父母忍痛捐贈器官遺愛人間救6人

▲ 24歲女教師中秋節前夕腦死，父母忍痛捐贈器官遺愛人間救6人。

一個決定，足以挽救多條生命。內地一名24歲女教師因頭痛、發燒入院，病情持續惡化，最終導致腦死亡。她的父母忍痛捐出女兒的器官，包括肝臟、腎臟和眼角膜，以另一種方式延續她的生命，更讓6名病人重獲新生。

根據內地媒體報道，24歲的沈倩是重慶一所小學的教師，上月她突然開始頭痛、發燒，起初她以為是感冒，遂到醫院求診。不過，其後她的病情突然加劇，父母將她轉送到另一間醫院治療。9月30日，中秋節前夕，沈倩最終因腦幹功能衰竭，導致腦死亡。

女兒突然離世，作為父母當然悲痛萬分，但他們忍痛做了一個決定，就是捐出她的器官，讓她以另一種形式繼續活在這個世界上，父親沈應才表示：

這輩子，我們與女兒的緣分已經走到了盡頭，但這樣一種形式就又覺得好像女兒沒有走。

在他們看來，捐贈器官後救了人，也等於救了他們的女兒。

我們要感謝接受女兒器官的人，他們讓我女兒的器官有機會繼續存活。

器官捐贈手術於10月3日進行。手術前，醫護人員先静立默哀，為沈倩舉行送別儀式。而沈倩的器官挽救了6名病人的生命，她的遺體亦會捐獻給醫學研究事業。

報道曝光後，不少網民都大為感動，紛紛留言，「天使留下了她的禮物」、「讓緣分可以用另一種方式繼續，一路走好！」、「父母很無私，好人一生平安」。

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責任編輯：羅嘉欣