【膽結石】11歲少女長期不吃早餐　上腹疼痛生膽結石需切除膽囊【附高危因素】

▲ 一名11歲少女因長期不吃早餐，導致生膽結石，需切除膽囊取石。

不要忘了吃早餐！揚州一名11歲少女因上腹疼痛往醫院求診，結果被驗出有膽總管結石、膽囊多發結石，是長期不吃早餐所致。本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊曾受訪表示，食無定時也有機會令膽囊不收縮，使膽汁較容易沉澱，從而導致生膽結石。

據《現代快報》報道，揚州一名11歲少女麗麗（化名）9月被驗出有膽總管結石、膽囊多發結石，原因是經常不吃早餐。醫生為她進行內視鏡逆行性膽胰管造影（ERCP）手術，以切除膽囊，取出膽總管結石。手術後麗麗康復進度良好，9月22日已出院。

主診醫生吳健表示，膽囊結石成因有很多，高脂、高糖、高膽固醇飲食，以及經常不吃早餐為最常見的因素。若不吃早餐，就無法刺激膽囊排空，加上現代青少年運動量少，會致膽囊肌收縮功能下降，膽汁則繼續留在膽囊內，令膽汁濃度增加，長年累月，會很易形成結石。

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膽結石高危一族

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊早前接受TOPick訪問時表示，膽囊結石情況很常見，每10人就有一名為患者，當中有分為大石和多發性的小石。

膽囊結石無論是大是小，成因無異：

主要都是由遺傳、肥胖、女性荷爾蒙分泌異常（如懷孕、服食避孕藥）或年紀大所致。這些因素會影響膽汁的稠度及膽的定時收縮，而愈稠的膽汁就越容易導致生石。



食無定時也有機會令膽囊不收縮，使膽汁較容易沉澱，從而導致生石。肥胖人士，以及部分人因遺傳因素或有慢性肝病例如酒精肝，脂肪肝，肝炎，肝吸蟲等，也會增加患膽結石機會。

吳醫生指，飲食定時，避免過量飲食而引致酒精肝、脂肪肝，有機會降低患膽結石的風險。

膽結石會間接致死

吳醫生續指，9成患有膽結石的患者沒有任何症狀，但當中有一成患者會出現上腹餐後痛（尤其是右邊）、吃肥膩食物後腹瀉、小便茶色、面黃、肝功能不良、發燒等病徵。

患上膽結石後，結石阻塞有機會導致不同併發症，包括：細菌入血、膽囊炎、膽管炎、胰臟炎、肝炎等，當中膽管炎死亡率5至10%、胰臟炎死亡率約3至5%，嚴重者有機會間接致死。

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責任編輯：羅嘉欣