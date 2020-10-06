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九龍塘宣道小學校董會發聲明指有關教師已離職　學校會盡力確保政治中立

社會 11:56 2020/10/06

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遭取消教師註冊的教師於九龍塘宣道小學任教。（資料圖片）

教育局以嚴重專業失德為由，取消一名教師註冊，指該名小學教師設計的教案、教材及工作紙涉及「有計劃地散播『港獨』信息」。涉事學校九龍塘宣道小學校董會發表聲明，指有關教師已經離職，因涉及個人私隱，不便回應其他事情。

據悉，該名教師於九龍塘宣道小學任教「生活教育課」，有傳媒曾於去年報道指，該校有教師曾安排小五生在課堂上完成內容涉及「港獨」的工作紙。學校的校董會今日（6日）發表聲明指，有關教師已經離職，因涉及個人私隱，不便回應其他事情；另學校會盡力確保校園保持政治中立，為學生提供適切教育。

另外，行政長官林鄭月娥指，教師被取消註冊屬相當嚴重個案，強調政府對教育有責無旁貸的功能，不單為教育提供資源，亦要為教育把關，並要求教育局下午召開記者會解釋權力來源，進行符合公義的程序，以及最終判斷採取的行動，亦會交代有關反修例處理教師投訴。

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責任編輯：郭詩詩

 

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