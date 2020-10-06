【新冠肺炎】酒吧業憂港府再收緊防疫措施　籲酒吧簽署《抗疫承諾約章》

▲ 酒吧業憂港府再收緊防疫措施，籲酒吧簽署《抗疫承諾約章》。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎本地不明源頭個案續現，近日有染疫者曾光顧酒吧，業界指生意受影響，憂港府會再收緊防疫措施，籲酒吧簽署《抗疫承諾約章》。食物及衞生局局長陳肇始今日下午2時半會見傳媒，講述新冠肺炎最新情況和社交距離措施

【新冠肺炎】消息：今日新增約8宗確診個案 確診數字再次回落至單位數

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁在電台節目中表示，酒吧雖已恢復營業，但只可營業至午夜12時，每枱最多坐2人，對生意仍有影響，強調業界會做足防疫措施, 並呼籲更多酒吧簽署《抗疫承諾約章》, 以恢復政府及市民信心。

對於尖沙咀柯士甸道酒吧疑有人不滿因「限聚令」清場，發生謀殺及傷人，釀1死3傷。梁立仁說，酒吧顧客一般都會合作，職員亦會勸喻客人遵從防疫規例；又認為政府修訂規例, 列明除酒吧負責人外，違例顧客同樣可被票控，具有作用。

疑不滿因限聚令需清場 尖沙咀酒吧職員遇襲一死三傷

行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前表示，一些原定周四（8日）午夜屆滿的社交距離措施，會維持多一段時間，大致上不會進一步放寬。有關詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩