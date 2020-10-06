【新冠肺炎】大角咀明我幼稚園有家長初步確診　今明兩天停課消毒清潔

▲ 位於大角咀海富苑的天主教明我幼稚園分校有學生家長初步確診新冠肺炎。

位於大角咀海富苑的天主教明我幼稚園分校有學生家長初步確診新冠肺炎，學校今日（6日）起停課2天進行清潔消毒。校方指，涉事學生最後回校上課日期是9月30日，在校期間一直有戴口罩，而其家長並沒有進入學校範圍，該名學生亦已安排進入檢疫中心。

該校李主任表示，全校共有354名學生，其中一名就讀中班的學生，其父親初步確診感染新冠肺炎，校方即時決定今日和明日停課，會安排專業清潔公司為校園進行消毒。

她又指，學校自9月29日開始漸進式復課，每天上課僅約1小時，而涉事學生最後上課日期為9月30日。由於學校已取消所有群組活動，只餘老師講課，而所有學生在校期間都有戴口罩。

李主任稱，自復課後學校採取一系列防疫措施，包括學生家長只可在學校門外接送，不能進入校園；學生進入校園時要量體溫；課室內亦設有隔板，全部學生亦分開坐。

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記者：陳子謙