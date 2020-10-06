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【好爸爸】區永權憶太太誕細仔時險喪命　Albert不辭勞苦照顧自閉兒

娛樂 15:39 2020/10/06

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

區永權跟好友簡淑明節目中自彈自唱。

藝人嚴淑明﹙Mandy﹚近日開設YouTube頻道《嚴重愛美》，經常邀請知心好友錄影。日前邀得全能藝人兼好爸爸區永權﹙Albert﹚聯乘錄影，一同分享美容秘笈及家庭樂。二人更大爆當年各自在台灣打拼演藝事業時，不為人知的辛酸事跡。

Albert節目中大曬幸福，大讚太太是100分的好老婆好母親。Albert透露太太生細仔時，由於胎兒突然早產， 加上上一胎剖腹留下的傷口容易爆裂，令生產一度出現危險，Albert亦要作最壞打算。

Albert一邊憶述當日的經歷時不禁熱淚盈眶，更表示會選擇保住太太的生命為先，幸好最後母子平安，順利誕下細仔。

Albert跟好友簡淑明互吐心事。

好景不常，Albert發現細仔在18個月大仍然不懂說話，經檢查後原來他患上自閉症，幸好多得Albert與太太悉心照顧，令細仔變得開朗，願意接受身邊事物。

為感謝家人以及鼓勵聽眾要好好珍惜自己的家人，Albert跟簡淑明節目自彈自唱，以兩首有關美麗的歌曲送給家人。

而在節目中，淑明大爆當年在台灣發展時，有見首兩張個人專輯大受歡迎，只好聽從唱片公司的意見，以性感歌手路線突圍而出，可是並非自己喜歡。

直至去年推出的第四張個人國語專輯，終能以自己喜歡方式展現人前，可算無憾。

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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