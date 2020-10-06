【平掃名牌】潮流品牌專門店twist低至4折開倉　必搶Gucci、Burberry、Celine手袋

▲ 集合了多個國際時裝名牌的twist，由即日起舉行秋季大減價，貨品低至4折發售。（twist網頁圖片）

手袋控、時裝精，又是出動的時候了！集合了多個國際時裝名牌的twist，由即日起舉行秋季大減價，貨品低至4折發售，Prada、Chloe、Burberry、Gucci、Celine等品牌的手袋及服裝都有售，不過各分店款式及數量各有不同，大家可能要花點時間到各店搜羅心頭好了。

女生最愛名牌包包，但往往逾萬元的價格實在不能隨便入手！因此遇著減價就要好好把握機會，看準目標出撃。twist由即日起舉行秋季大減價，包括的品牌相當多，想再經濟一點，可向Tory Burch、LOVE Moschino、Marc Jacobs等輕奢選擇埋手，手袋低至千多元已可買到，而且男、女裝一應俱全。

▲ Love Moschino金屬鏈小袋（原價$2,250、減至$900）

▲ Tory Burch透明tote bag（原價$4,300、減至$1,720）

▲ Marc Jacobs手袋（原價$4,800、減至$1,920）

至於大受歡迎的Prada、Chloe、Burberry、Gucci、Celine等都可找到，而貨品總類則除了手袋，還有鞋、服裝及小皮具，貨品減至最低4折。

▲ Burberry TB logo釦手袋（原價$17,500、減至$8,750）

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twist全線3間店舖同時舉行減價，日期由即日起至另行通知為止，詳情可瀏覽twist網頁。

twist秋季大減價詳情：

日期：即日起至另行通知

時間：12nn–10pm

付款方式：EPS/現金/信用咭/銀聯

查詢：2797 2111

記者︰Maria