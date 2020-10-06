【平掃名牌】潮流品牌專門店twist低至4折開倉 必搶Gucci、Burberry、Celine手袋
休閒 12:39 2020/10/06
手袋控、時裝精，又是出動的時候了！集合了多個國際時裝名牌的twist，由即日起舉行秋季大減價，貨品低至4折發售，Prada、Chloe、Burberry、Gucci、Celine等品牌的手袋及服裝都有售，不過各分店款式及數量各有不同，大家可能要花點時間到各店搜羅心頭好了。
女生最愛名牌包包，但往往逾萬元的價格實在不能隨便入手！因此遇著減價就要好好把握機會，看準目標出撃。twist由即日起舉行秋季大減價，包括的品牌相當多，想再經濟一點，可向Tory Burch、LOVE Moschino、Marc Jacobs等輕奢選擇埋手，手袋低至千多元已可買到，而且男、女裝一應俱全。
至於大受歡迎的Prada、Chloe、Burberry、Gucci、Celine等都可找到，而貨品總類則除了手袋，還有鞋、服裝及小皮具，貨品減至最低4折。
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twist全線3間店舖同時舉行減價，日期由即日起至另行通知為止，詳情可瀏覽twist網頁。
twist秋季大減價詳情：
日期：即日起至另行通知
時間：12nn–10pm
付款方式：EPS/現金/信用咭/銀聯
查詢：2797 2111
記者︰Maria