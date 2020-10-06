【坐月補身】34歲媽媽坐月2個月過度進補增重11磅　腹痛嘔吐揭患急性胰腺炎險死

▲ 內地一名產婦坐月2個月過度進補，不但增重了11磅，更患上急性胰腺炎。

女人生孩子後坐月是中國人的傳統習俗，好讓產婦在期間好好調養身子。不過，內地一名產婦因坐月2個月過度進補，不但增重了11磅，更出現腹痛及嘔吐情況，入院檢查後才發現患急性胰腺炎，差一點賠上性命。

食量驚人增重11磅

綜合內地傳媒報道，杭州的34歲二孩媽媽錢小姐與丈夫育有一子，今年6月再添女兒，一家人都為新家庭成員出生而高興。錢小姐的奶奶在新抱坐月期間悉心照顧，每天煮很多富營養的食物及補品給她吃，也希望她有足夠人奶餵初生女兒。

錢小姐差不多每天吃八両至一斤豬肉或牛肉，還有雞湯、魚湯等各種燉湯。她原本身高165厘米、體重55公斤（約121磅）， 坐月兩個月後足足重了5公斤（約11磅）。自8月下旬起，她感覺腹部疼痛，痛感伸延到右下腹及腰部，更一日嘔吐幾次，求診後證實患上急性胰腺炎。

坐月不宜暴飲暴食

錢小姐於浙江大學醫學院附屬第一醫院肝膽胰外科接受治療，該院肝膽胰外科副主任俞軍為她診治後指出，即使坐月也不能大吃大喝，因為會刺激胰腺和肝臟旺盛分泌胰液和膽汁，如果情況再嚴重一點或有生命危險。

經醫生檢查後，錢小姐的甘油三酯、空腹血糖、尿澱粉酶等都嚴重超標，而且胰腺周圍有大面積的積液滲出，經過半個月治療後才出院。俞醫生強調，坐月不宜暴飲暴食，同時亦要注意飲食均衡。

此外，浙江大學醫學院附屬第一醫院產科主任李央表示，產婦坐月期間吃下不少高脂、高糖、高蛋白食物，這些食物迫使膽液、胰腺分泌增加，提升媽媽胰腺炎發病的機率。李醫生稱傳統坐月大量進補並不科學，只要媽媽在產後一兩周內適當增加營養，並進行適當運動便可。

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責任編輯︰王明芳