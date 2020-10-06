【星級爸媽】老婆朱茵夥星媽團出走外遊　黃貫中化身暖爸照顧女兒

▲ 黃貫中一家三口拍攝內地親子真人騷。

黃貫中（Paul）與朱茵婚後育有7歲女兒黃鶯，一家三口參與內地親子真人騷《想想辦法吧！爸爸》，節目早前終於播映，Paul與朱茵跟洪天明夫婦及李承鉉夫婦等幾個家庭齊齊接受挑戰，節目中講述星媽組團出走歎世界，而子女就交給幾位星爸照顧，他們要帶著子女走遍蒙古、雲南、成都、泰國等多地「尋媽」，旅途中考驗星爸們湊小孩的能力，平日cool爆的Paul搖身成為暖男爸爸。

節目開首，工作人員測試星爸對子女的了解程度，當中Paul被問到有否放過女兒「鴿子」時，他坦承是有的，再問到女兒最好的朋友叫甚麼名字？他卻表示不知道，結果Paul成為幾位星爸中，得分最低的一位。老婆朱茵亦對老公作出「控訴」，她表示做當媽是永遠睡不夠，她說：「工作回家，老公總是睡覺的。」

▲ 黃貫中化身暖男爸爸。



在節目裡，星媽團與星爸團及子女，要分開到不同地方拍攝，當朱茵在機場跟女兒黃鶯「分開」時，二人表現難捨難離，相擁爆喊，朱茵還眼泛淚光說：「幾乎95%時間跟女兒一起，她很依賴我，她從沒有在機場送過我機，我能夠感受到她那種情緒，我也挺心酸。」對於女兒交由Paul照顧，朱茵感到十分疑慮，她說：「老公未試過一整天單獨帶女兒。」

▲ 朱茵要跟女兒短暫分開，在機場難捨女兒。

不過在沒有媽媽的日子，女兒黃鶯很快便適應，而且表現十分成熟，她與Paul的相處非常融洽，而Paul也是廿四孝父親，早上為女兒束頭髮，事事以女兒為先，照顧有加。

在旅途中，他又不時跟女兒唱歌、畫畫，表現溫馨，帶給女兒無限歡樂。此外，幾位星爸還經常要「打工」賺取旅費，Paul化身做單車速遞員、賣土耳其雪糕等，令這位星爸有不少新體會。