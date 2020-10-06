【Netflix紀錄片】出軌男結新歡狠心殺妻女　行兇後扮暖男博取同情

▲ 出軌男望開展新生活狠殺妻女，釀三屍四命慘案扮暖男終被踢爆。

Netflix近日上架的紀錄片《美國殺人檔案：鄰家好爸爸》（American Murder: The Family Next Door），紀錄一宗發生於2018年轟動美國的謀殺案。一個看似甜蜜溫馨的家暗藏殺機，好爸爸為了與新歡展開新生活，狠心殺掉懷孕4個月的妻子及兩名年幼的女兒，兇手最終被判處終身監禁。

事件發生於2018年，受害人Shanaan Watts熱衷社交網絡，患有紅斑狼瘡的她常在Facebook分享康復經過外，還有她跟丈夫Chris Watts以及兩位年幼女兒的日常生活，吸引不少網民追看。

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▲ 本來是人人羨慕的一家四口。（Facebook圖片）

妻女突破失蹤

兇案發生前不久，Shanaan才為老公送上驚喜，告知她自己懷上第3胎，可是就在懷胎約4個月時，Shanaan與兩名女兒突然失蹤。

丈夫Chris接受傳媒訪問時不禁落淚、表現擔心，身型健碩的他在區內是有名的好丈夫、好爸爸，故失蹤事件引來不少人的關注。

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▲ 卻因為新歡令Chris動了殺機。（Facebook圖片）

狠心丈夫殺妻女

在警方展開調查，從Chris家附近的閉路電視中發現Shanaan與兩名女兒在案發前未有離開寓所，於時開始把罪嫌放到Chris身上。

在過程中，Chris未能通過測謊機的測試，後來他只好承認罪行，坦言因為在工作時認識了新歡Nickole，還瞞騙對方正跟妻子辦理分居手續，但後來因太投入戀情，希望跟對方開展新生活，而竟然把孕妻殺死。

▲ 新歡Nickole以為Chris正與太太辦離婚。（Netflix截圖）

而Chris起初還想把殺死兩個女兒的罪名加到太太身上，到後來才承認3屍4命都是由他親手造成，並把妻女棄屍到荒野及原油缸，由他親自己隊前往搜屍。

最後Chris被控3項一級謀殺及3項篡改證據罪成，被判處終身監禁。

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