【出世紙】為女兒辦理出世紙遇阻 雨僑：政府部門話無「約」字

▲ 雨僑為女兒改名遇上小插曲。

羅力威和雨僑今年8月榮升父母，生下女兒Harper，雨僑更經常在社交網站fb分享自己的育兒心路歷程。雨僑昨日為女兒去辦理出世紙卻發生小插曲，她們等了兩個小時後，入境處職員卻告知資料庫無「約」字，要申請及要等多3個月，雨僑不禁形容「真係開心大發現！」

雨僑在8月榮升媽媽後，只肯對外透露女兒的英文名Harper，直至昨日分享自己為女兒辦理出世紙的小插曲，無意間透露女兒中文名字有個「約」字，但也因為入境處資料庫沒有「約」字，遇上阻滯。

政府部門話無呢個字，真係無，沒有，don’t have! 個職員超認真搞咗兩個鐘真係無喎！話無「翹絲邊」下面係三點，電腦入面無呢個字，要申請同埋等多三個月，真係開心大發現！

而羅力威也留言質疑，女兒是否全港第一個用「約」字的BB，並透露已經向入境處申請了增加「約」字，等以後的BB都可以用。

一人一個攞出世紙無既字 #翹絲邊原來唔係三點水 #無個約字 #差d改唔到呢個名 #紅不紅都有翹絲邊 #我地係咪全香港第一個用約字名既bb? #幫大家開咗file加呢隻字以後所有bb可以用 #大家認真睇睇自己身份證翹絲邊點寫 #翹絲邊個邊 原來係用絲既右手邊 #tvb個b

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雨僑的經歷也引發網民討論，有人借用「香港小學生習字表」，指「約」字左邊部首下面是三點水，質疑是否入境處的系統資料庫太舊，因此無法顯示。

也有新手父母分享類似的經歷，指為兒子辦理出世紙時，入境處用康熙字典，本來沒有「禮」字，因為只能顯示「示」字部首，要再加320元申請，才能用禮字。

責任編輯：王明芳