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【酒店優惠】The Upper House奕居推26折優惠　人均$1,488住Trip Advisor香港第一位酒店【附連結】

休閒 13:21 2020/10/06

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

Studio 80 Island View 山景豪華房 。

KKday每星期推出的Staycation優惠，今次就與長居Trip Advisor香港區酒店排名第一位的The Upper House奕居合作，推出26折優惠！每位$1,488就可以入住頂級時尚典雅Studio 80，享長達26小時住宿連雙人早餐及多項迎賓禮遇！

The Upper House奕居採用著名建築師Andre Fu的設計，長居Trip Advisor香港區酒店排名第一位，在全球住宿中位列前1%，就連Victoria Beckham、BIG BANG成員G-Dragon、王菲、日本流行天后濱崎步等都曾經入住。

酒店最為人所熟悉的是超寬敞的房間，入門級房間已經是由730平方尺起跳。房間又坐擁怡人美景的大浴缸，是一流的打卡熱點。49樓的Café Gray Deluxe更坐擁無敵海景，可於美景前享用美酒佳餚。

KKday本周與The Upper House奕居聯合推出極罕有優惠，以26折優惠體驗超水準的五星住宿。

按圖感受The Upper House奕居奢華住宿：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

升級入住Studio 80 Island View（山景豪華房）五星住宿體驗（原價：$11,500）

星期日至四優惠價$2,976，星期五、六及公眾假期優惠價$3,432。

套餐包括：

  • Café Gray Deluxe 雙人早餐
  • 長達26小時住宿
    （星期一至四：提早至中午12點入住、延遲退房至下午2點）
    （星期五、六、日及公眾假期：下午2點入住、中午12點退房）
  • 免費於Café Gray Deluxe 享用迎賓雞尾酒
  • 免費享用 Maxi-Bar（可享用汽水、果汁及啤酒）
  • 入住送 Maxi-Bar 內的葡萄酒乙支
  • 無限點播客房高清電影及爆谷
  • 送迎賓果盤
  • 送迎賓禮品（如: 行李牌、香薰蠟燭等）
  • 生日或紀念日送慶祝禮遇
  • 通宵泊車半價優惠
  • 免費享用 Sky Lounge及24小時健身室
  • 可報名參加星期六、日團體健康班

預訂期：2020年10月5日00:00至10月9日23:59（共5日）

可選擇入住日期：2020年10月8日至12月30日或之前（不適用於12月24-26日）

優惠產品網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/103767?cid=9429

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰陳珈希

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