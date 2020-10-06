  • 26°C
香港時間 : 20201006日 (二) 19:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【巨額投資】微軟希臘擲78億　培訓10萬名科技人才

職場 16:00 2020/10/06

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

微軟總裁史密斯（Brad Smith）表示，「GR for GRowth」將是該企在希臘營運28年以來，所做的最大一筆投資，反映微軟對幫助希臘實現經濟創新和增長，具有信心。

新冠肺炎沖擊下，新常態浮現，各行各業加快數碼轉型，催化資訊及通訊科技（ICT）行業發展迅速，對科技人才需求與日俱增。微軟（Microsoft）周一（5日）宣布，在希臘推行「GR for GRowth」計劃，合共投放10億美元（約78億港元），項目包括培訓當地10萬名政府、私人企業、教育人員、學生等的數碼能力，以協助當地經濟復甦。

微軟與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在雅典衛城博物館完成簽約儀式，雙方就有關計劃已商討9個月，除培訓當地科技人才，料至2025年創造約10萬個工作崗位，以支持公共和私營組織數碼轉型外，微軟亦會在雅典設立3個數碼數據中心，提供低延遲企業級雲端服務。目前微軟全球擁有26個數碼數據中心，其中7個位於歐盟境內。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）表示，「GR for GRowth」將是該企在希臘營運28年以來，所做的最大一筆投資，反映微軟對幫助希臘實現經濟創新和增長，具有信心。

希臘長年備受債務危機所困擾，疫情爆發以來，再陷財困。希臘統計局（ELSTAT）上月公布最新經濟數據，第二季國內生產總值（GDP）按年大幅萎縮15.2%，失業率由年初16.4%攀升至18.3%。當地政府期望疫後平衡發展經濟，例如發展能源及數碼科技，不必過度倚賴旅遊業。

事實上，創新科技也能運用到傳統行業上。微軟正與希臘政府合作，在奧運起源地奧林匹亞古城（Ancient Olympia）引入擴增實境（AR）計劃，推廣文化遺產，利用人工智能（AI）將古城的紀念碑和文物以3D呈現出來，成為另類吸客伎倆。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

【職場攻略】LinkedIn推限時動態功能　教路分享「較輕鬆的工作生活心得」
16:35 2020/09/29
【職場攻略】LinkedIn推限時動態功能　教路分享「較輕鬆的工作生活心得」
【逆境見真情】89歲美國老翁送外賣薄餅幫補家計　喜獲好心人眾籌9.3萬
17:16 2020/09/30
【逆境見真情】89歲美國老翁送外賣薄餅幫補家計　喜獲好心人眾籌9.3萬
【新冠肺炎】亞馬遜美國逾1.9萬員工確診　聲稱比預期人數低
13:32 2020/10/02
【新冠肺炎】亞馬遜美國逾1.9萬員工確診　聲稱比預期人數低
【新冠肺炎】英6成年輕人最怕無工開　放棄追夢只求安穩
17:26 2020/10/05
【新冠肺炎】英6成年輕人最怕無工開　放棄追夢只求安穩
疫情 失業 數碼轉型 創新科技及應用 雲端 新經濟 失業率 雅典 希臘 Microsoft

最高瀏覽

【神婆預言】盲眼神婆死前預言特朗普會染怪病 重創腦部導致失聰
10:38 2020/10/04
【神婆預言】盲眼神婆死前預言特朗普會染怪病 重創腦部導致失聰
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
19:00 2020/10/03
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
【糖尿病】14歲少女患糖尿病揭致病餐單　媽媽超崩潰：是不是自己害了她【附糖尿病病徵】
17:37 2020/10/03
【糖尿病】14歲少女患糖尿病揭致病餐單　媽媽超崩潰：是不是自己害了她【附糖尿病病徵】