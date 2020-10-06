【最強寶寶】42歲婦裝避孕器10年下體突異常出血肚痛　求醫檢查驚見懷孕20周

▲ 台灣一名42歲人妻裝避孕器10年，惟下體突異常出血及肚痛，求醫檢查竟發現懷孕20周。

當小生命要來到世上，無論任何難關都能衝破。台灣一名婦產科醫生在一個節目上分享，指一名42歲的人妻因下體異常出血、肚子痛，一照超聲波竟發現已懷孕20周。然而，人妻直搖頭拒絕承認事實，她表示已放避孕器10年，一直相安無事。醫生立刻進行內診調查，發現原來避孕器被胎兒踢走，並卡在媽媽的子宮頸跟子宮下段。

照聲波驚見42歲婦人懷孕

台灣婦產科醫生李偉浩近日在《醫師好辣》分享一宗病例，指一名42歲人妻因下體異常出血及肚子痛而感到困擾求診。李醫生為她照超聲波檢查，沒想到驚見腹中懷有胎兒，而且胎兒已有20周大，便立刻恭喜對方，

恭喜，你42歲還懷孕了。

避孕器放體內10年

本以為值得高興的事，人妻卻一直驚慌搖頭，

不可能！ 因為我有放避孕器，而且已經放了10年了。

李醫生當場愣住，立刻改以私密處內診，透過超聲波發現，放在身體10年的避孕器，卡在子宮頸跟子宮下段，即是子宮最低位的部分。李醫生估計，「胎兒把避孕器踢到很低的位置。」另外，由於胎兒已20周大，人妻只好繼續懷孕。

避孕器與胎兒一同成長

不過，人妻擔心避孕器留在體內會不斷出血或引申其他問題，詢問醫生能否將避孕器取出。惟李醫生擔心取出避孕器導致弄穿羊水，影響胎兒發育，建議她將避孕器留在原處與胎兒一同成長。

幸運的是，胎兒足月誕下，而避孕器亦跟隨羊水直接流出，人妻更表示不要將避孕器丟掉，「我們要把這個留著做紀念」，證明寶寶頑強的生命力。

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責任編輯︰王明芳