【新冠肺炎】源頭不明個案持續令人憂慮　陳肇始：若爆第4波疫情別無選擇收緊措施

▲ 陳肇始指，本港持續出現源頭不明個案，亦有反彈勢頭。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，過去7天錄10宗本地個案，其中7宗屬源頭不明。食物及衞生局局長陳肇始指，本港持續出現源頭不明個案，情況令人憂慮，本地個案7天平均數字過去一周仍未下跌，亦有反彈勢頭，當中亦涉及酒吧群組，當局高度關注。

她又指，食環署與警方在過去周末巡查不同地區食肆包括大排檔，勸喻食肆和市民嚴格遵從防疫措施，在9月30日至10月5日期間，巡查9,300個餐飲業務處所，並向47個食肆負責人提出檢控程序，當中涉及餐桌之間距離不足等情況。

陳肇始明白市民會出現抗疫疲勞，抗疫意識有所鬆懈，但如果市民不再遵守或保持警愓，疫情反彈機會更高。她又指，新病毒株更具傳染性，疫情可急劇惡化，或令第4波提早出現，若疫情爆發，別無選擇會大幅度收緊措施。

港府決定將「4人限聚令」﹑食肆酒吧午夜12時止的「堂食令」﹑強制戴口罩令等多項現行的防疫規例，延長多一星期，至下周四（15日）屆滿。詳情即睇：【下一頁】

政府上周公布延續強制佩戴口罩、4人限聚令及餐飲業務等防疫措施，將由10月2日零時零分起生效，為期7天，直至10月8日。新修訂包括上周五（2日）起容許多於4人在體育處所進行隊際運動，如籃球、欖球、足球及排球等。詳情即看：【下一頁】

修訂亦提到，食肆現時每枱限坐4人，若食客違反規定，一張枱多於4人或者沒有隔板分隔，修例前只有食肆負責人犯法，修例後食客亦可被票控，罰款2,000元，有關規定在今上月30日起生效。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙