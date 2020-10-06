【鼻咽癌】常吃醃製食物持續鼻塞以為感冒　男子不煙不酒確診患鼻咽癌【附常見病徵】

▲ 一名男子不煙不酒，但常吃醃製食物，結果確診患鼻咽癌。

進食過量煙薰食物，有機會增加患鼻咽癌風險！浙江省寧波市一名51歲男子因為鼻塞、頭痛求診，以為是感冒，惟症狀持續一年多也見好轉，再度求醫後，確診患上鼻咽癌。該男子不煙不酒，但數十年來每餐也會吃醃製海鮮，當地醫生指常吃醃製食物會增加患鼻咽癌風險。

據內地媒體報道，51歲張姓男子7年前因鼻塞、頭痛求診，惟沒好轉，一年多後再度求醫確診患鼻咽癌，發現得晚，腫瘤已侵蝕顱內骨質。接受放療和化療等治療，按時治療3年後，男子身體情況穩定，只需每年定期到醫院覆診。

不過，男子的母親於2016年因右耳聽力下降，右耳悶脹不適，持續約一個月，求醫後亦確診患鼻咽癌。幸而發現得早，治療順利，身體康復進度良好。寧波大學附屬人民醫院徐正陽醫生解釋，鼻咽癌是高發惡性腫瘤之一，有一定遺傳性，而且與飲食習慣有一定關聯。他表示，鹹魚這類醃製食物中含有亞硝酸鹽，會增加患鼻咽癌的風險。

【同場加映：常吃高糖食物，易增患胰臟癌風險；隔夜菜含亞硝酸鹽可致癌：↓】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

鼻咽癌成因

根據本港衞生署及醫管局的資料，由於鼻咽癌（Nasopharyngeal Carcinoma）流行於華南一帶，故又稱「廣東瘤」，是香港常見的癌症之一。本港每年有鼻咽癌新症約900宗，男性發病率較女性高三倍，50至60歲為發病高峰年齡。

主要成因包括：

飲食習慣，如：大量進食鹹魚及煙薰食品

病毒感染，如：非洲淋巴細胞瘤病毒

吸煙

遺傳：鼻咽癌病人的血緣直系親屬如父母、兄弟姊妹、子女，患上同樣病症的機會比其他人為高。

鼻咽癌常見病徵

鼻咽的位置十分隱蔽，初期可能沒有明顯症狀出現，但隨著腫瘤的增大並擴散到周圍組織時，就會出現下列徵狀：

鼻塞、流鼻血或咳嗽帶血

聽力減退、耳鳴或耳道流膿

頸部出現無痛腫塊/頸側淋巴核脹大

經常復發的中耳炎

頭痛：持續性偏頭痛，尤以晚間為甚

面部麻痺、影象重複、聲音沙啞、吞嚥困難

牙關緊閉、體力下降、消瘦

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康,立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣