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【防疫措施】限聚令﹑食肆酒吧午夜12時止堂食令延長至10月15日　公眾溜冰場可恢復隊際運動　

社會 14:44 2020/10/06

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

港府決定將「4人限聚令」﹑食肆酒吧午夜12時止的「堂食令」﹑強制戴口罩令等多項現行的防疫規例，延長多一星期，至下周四（15日）屆滿。

本港連續多日出現源頭不明的新冠肺炎本地感染個案，更有確診個案曾到訪酒吧。港府決定將「4人限聚令」﹑食肆酒吧午夜12時止的「堂食令」﹑強制戴口罩令等多項現行的防疫規例，延長多一星期，至下周四（15日）屆滿，但同時放寬公眾溜冰場周五（9日）起可恢復隊際運動，人數上限可以多於4人，與運動處所要求達至一致。

食物及衞生局局長陳肇始在政府防疫措施記者會上表示，本港新冠肺炎疫情反覆，過去7天錄10宗本地個案，其中7宗屬源頭不明，近日酒吧現確診個案曾到過酒吧，當局高度關注。

陳肇始指，政府大致維持現時的社交距離措施，防疫措施的微調可讓市民可以有更多機會運動，保障身心健康，當局會觀察過去經過長假期對疫情發展的影響，再檢討有沒有空間再住一步放寬措施，她再次呼籲大眾保持良好的社交距離，政府會繼續密切關注疫情發展。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳子謙﹑陳曉瑩

餐飲 限聚令 新冠肺炎疫情

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