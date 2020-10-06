【移居荷蘭】26歲港女到荷蘭寄100份履歷終獲聘 　修讀金融法碩士居5年可申請入籍

▲ 90後女生Ally因受工作前景吸引而選擇到荷蘭進修，現時任職當地大型銀行，港人在當地就業不算容易，Ally分享了她的生存秘笈。

負笈外國升學，及後移居當地工作，是不少人移民的途徑。3年多前，90後香港女生Ally因受工作前景吸引而選擇到荷蘭阿姆斯特丹進修，現時任職當地大型銀行，只要居住滿5年便可申請入籍。Ally開設Facebook專頁「Ally Blah Blah」分享她的荷蘭生存秘笈，不妨聽她細說由讀書至工作的經歷。

現年26歲的Ally，修讀香港大學時曾到上海和挪威作交換生，畢業後短暫時間到上海工作。雄心壯志的她，因想離開香港見識世界，故打算到外國進修。她最初選定英國和荷蘭，並已獲英國伯明翰大學全學費獎學金和荷蘭阿姆斯特丹大學的錄取通知。豈料遇上英國公投脫歐，令她把心一橫決定選擇荷蘭。

英國脫歐令到前景增添了不明朗因素，對經濟影響好大，回穩需時長短很難估計。而其他升學熱門地美國、澳洲和加拿大，華人較多，工作競爭會較大，我未必比其他人有優勢，相反去荷蘭更有機會闖一番事業。

▲ 當地生活壓力比香港少，可更專注自己生活，心理健康更好。（相片：受訪者提供）

寄100份履歷終獲銀行長約

但她直言在荷蘭找工作也不容易，一般需時數個月至半年不等。從讀書時期找實習工作至畢業後找全職工作，大半年間Ally曾投寄超過100份履歷，最後幸運地在畢業前獲得本地大型銀行的永久合約（Permanent Contract），現職管理和策劃工作。

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找工作困難並非因為語言，原來當地只要英文流暢，即使不懂荷蘭語也沒問題。反而是當地年輕碩士生比比皆是，不少大公司請人最低要求至少需達碩士學歷。而且大部分公司聘請職位相對專門，即使Ally修讀國際關係，有不少跟商業相關的資歷，也被不少公司回絕。

▲ Ally坦言，當地華人較少，競爭也較少。（相片：受訪者提供）

另一方面，歐盟有規定要先保障當地人的工作機會，一份職位空缺需先對內對外都招聘不果，才可聘請非歐盟人士。加上申請工作簽證需費過千歐元/約過萬港元，種種因素下導致她求職困難。

就經驗之談，與IT和數據相關的資格，如軟件開發、數據工程等前景較優，銀行和大機構都需要這些工種，有擁3年經驗朋友任職IT合約工，起薪點已有7,000歐元/ 6.3萬港元月薪。當地人對亞洲人印象不俗，覺得我們有不同視野和勤力。

為實習日花4小時穿州過省

她的搵工秘訣是不要放棄，經常做資料搜集，每間公司寄出獨特的履歷等，但最重要的還是建立人際網絡，其中實習工作的幫助最大。在當地，即使是初階工作，亦要求職者需有工作經驗，故不少學生會找實習工作。「這邊的實習可長達半年至1年，比香港只做一個暑假為長，有更多機會可以接觸大項目。對工作經驗不多的人來說很不錯，公司更有機會給予Return Offer。」

▲ 當地實習可長達半年至1年，可負責不少大項目。（相片：受訪者提供）

不過，大部分公司聘請實習生時，會要求對方為未正式畢業的「註冊學生」（Registered Student），有不少學生會選擇延期畢業以換取實習機會。

但對非歐盟學生來說，延期畢業成本頗高。以1年碩士學費為例，歐盟學生需付不多於2,100歐元/約1.9萬港元，非歐盟學生可達8,000至20,000歐元/約7.3萬至18萬港元。以Ally的經驗為例，1年學費約1.4萬歐元/約12.8萬港元，連生活費大約25萬港元。她沒有選擇延期畢業，幸運地獲得一份在其他城市的公司實習機會，校方只允許她一星期到公司實習3天，惟返工需「穿州過省」來回三、四個小時，頗為操勞。

強制醫保包手術醫藥費

阿姆斯特丹有特別的工作文化，公司會讓僱員彈性選擇上班時數32、36或40小時，一年享27日有薪假期（根據工時調整），包全年交通費用和每年1,500歐元/約1.3萬港元學習津貼。至於當地人工，視乎工種和公司規模，細公司的碩士畢業生起薪點年薪約3.6萬至4萬歐元/約33萬至36萬港元，大公司或銀行見習行政人員，年薪約4.8萬至5萬歐元/約44萬至46萬港元起跳。

稅率方面採累進制，為30%至52%不等，換句話說，分分鐘人工不見一半。惟當地福利不錯，譬如當地實行強制性全民醫療保險，月付130歐元/約1,200港元的計劃，每年首300歐元/約2,700港元醫藥費自付，超過便由醫保支付，大手術也會全包。

▲ 因工時穩定，Ally現正半工讀修讀萊頓大學兼讀制金融法碩士。（相片：受訪者提供）

當地公司普遍重視Work-Life Balance而甚少OT，Ally也有機會得以繼續進修，她現正修讀萊頓大學兼讀制金融法碩士。

在香港銀行加班較多，經常做到八、九點，工作加上租金壓力，好難一路讀書一路工作。但我在這邊就可以做到，個人會比較放鬆，空間比較大，可以專注自己生活，心理健康會好好多。

1.8萬港元租1200呎單位

現時Ally居住於阿姆斯特丹金融重鎮Zuidas，租住1200呎中層單位連露台，大樓設會所、泳池、健身室和桑拿等，月租約2,000歐元/約1.8萬港元，單位鄰近地鐵站和大公園，環境不俗。飲食方面，她自煮居多，間中出外用餐，每餐費用約20歐元/約182港元，現時伙食月花約250歐元/約2,276港元。

▲ Ally現時租住金融中心的1,200呎中層單位，月租約1.8萬港元。（相片：受訪者提供）

縱然近期當地樓價上升，但她坦言30歲前買樓仍不算難。「阿姆斯特丹樓價較貴，但仍比不上香港，全國平均樓價而言，900呎單位約400萬港元就可以買到，偏遠地區更已可買到House。」

▲ Ally曾投寄超過100份履歷，終獲銀行永久合約。（相片：受訪者提供）

作為移民國家，荷蘭在政策上依賴移民帶來的勞動力，單是阿姆斯特丹已匯聚了180個國籍的人，當地人民友善，接受多種族文化，Ally認為容易融入當地文化。但正如移民其他地方一樣，她告誡想要移民人士首先要知道自己想要甚麼。

好多人純粹在恐懼狀態下移民，但自己能否在當地找到工作？這裏生活不比香港多姿多彩，但如果你像我不喜歡人多擠迫的地方，想舒適地生活和建立自己事業，這裏是好選擇。

記者：陸明敏