【鼻敏感】轉季鼻敏感發作受鼻塞困擾　日本醫生教一個動作極速通鼻塞

▲ 有日本耳鼻喉科醫生分享指，原來以簡單的動作，就可以極速達到通鼻的效果。

每逢轉季，鼻敏感又容易發作，導致經常打噴嚏、流鼻水，甚至更出現鼻塞問題，影響日常生活。有日本耳鼻喉科醫生分享指，原來以簡單的動作，就可以極速達到通鼻的效果。

效用可長達3小時

據日本耳鼻喉科醫師石井正則在電視節目《世界一受けたい授業》分享指，不少人在遇到鼻塞問題時都會不斷擤鼻，但問題始終沒有改善。

他指出，鼻敏感所帶來的鼻塞問題其實是由鼻黏膜發炎腫脹所引起，當中人的腋下擁有和鼻子相連的神經，因此患者透過以下動作有助解決鼻敏感、鼻塞問題達3小時。

點撃大圖觀看可舒緩鼻敏感的動作：

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石井醫生指這套動作能夠有效刺激交感神經，從而解決鼻塞問題。

洋蔥亦可解決鼻塞問題

除了透過以上動作外，石井正則亦曾在另一電視節目《ソレダメ》分享過以下兩招解決流鼻水和鼻塞的問題：

1. 流鼻水：洗鼻

洗鼻對感冒、花粉症、預防流感十分有效，但以水龍頭的水洗鼻，會產生滲透壓力，有機會弄傷鼻腔。石井醫生建議用鹽水洗鼻，可以於1公升清水中加入9克鹽，混合成濃度適中的鹽水。

2. 鼻塞：聞洋蔥

洋蔥含有二烯丙基二硫，可以激活交感神經，令血管收縮，石井醫生指，將洋蔥連皮切成片狀，放到鼻子前呼吸1分鐘，即可通鼻塞。

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責任編輯：羅嘉欣