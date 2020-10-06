涉青衣堵路兼管有六角匙　18歲男生被判更生中心

▲ 涉案男生被裁定在公眾地方造成阻礙罪及管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具兩罪罪成。（資料圖片）

18歲男生涉於去年11月在青衣堵路及管有六角匙被起訴，案件早前於西九龍裁判法院開審，涉案男生被裁定在公眾地方造成阻礙罪及管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具兩罪罪成，今（6日）被判入更生中心。裁判官判刑時指，被告因身體問題不適宜入勞教中心，判教導所的拘留刑期超過1年則明顯過重，最終判被告入更生中心，被告一方表明將就定罪提出上訴。

被告陳東成（18歲；學生），早前否認1項在公眾地方造成阻礙罪及1項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。

被告代表律師今指，勞教中心、更生中心及教導所報告指出，被告因體能問題不適合判入勞教中心，故希望法庭跟據報告建議，判被告入更生中心。

辯方再呈上數封求情信，分別由被告曾就讀的中學班主任及親友撰寫，內容提及被告本性純真、善良、品格良好，平日願意幫助他人及積極服務班會等。辯方又指出，本案案情有其輕微之處，被告及其他堵路的人均沒有使用暴力，亦沒有令他人受驚，涉案六角匙從未被使用。

裁判官彭亮廷考慮各項因素後指，被告因身體問題不適宜入勞教中心，判教導所的拘留刑期超過1年則明顯過重，故就管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具的控罪判以更生中心為合適。

至於在公眾地方造成阻礙罪，裁判官曾一度考慮判入更生中心等的拘禁時數達3個月，而控罪最高刑罰是判監3個月或罰款5,000元，或有違相稱性，造成少年犯的懲罰比成年人更重的情況。但裁判官考慮各項因素後指出，法例並無禁止法庭就該控罪考慮懲教院舍刑罰，故判入更生中心亦不會引致不相稱，最終判被告入更生中心，兩罪同期執行。

被告申請保釋等候上訴，並表明將就定罪上訴，案件押後至下午待辯方律師陳詞。

控罪指他於2019年11月13日在青衣擔杆山交匯處，與其他黑衣示威者以雪糕筒、膠欄杆、膠水馬及其他物品堵塞擔杆山路，對路上車輛造成阻礙；以及於同日同地管有1串六角匙。

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記者：林欣樂