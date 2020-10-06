涉5.5萬元賄物管職員　清潔公司董事受審

▲ 被告孫華聲（右）否認串謀使代理人接受利益罪，案件今於東區裁判法院開審。（王仁昌攝）

62歲清潔公司董事涉將約5.5萬元存入物業管理公司2名僱員的戶口，換取對方就其公司向北角3幢住宅大廈提供的服務，予以寬鬆監督。涉案董事否認串謀使代理人接受利益罪，案件今（6日）於東區裁判法院開審。時任住宅業主立案法團主席供稱，被告曾向他表示其清潔公司並非表現不佳，只是受到管理公司僱員針對。法團主席於辯方盤問下供稱，管理公司僱員不會姑息針對清潔公司的投訴。

被告孫華聲（62歲），案發時為高聲清潔有限公司（下稱高聲）唯一董事兼股東，被告否認一項串謀使代理人接受利益罪名。控罪指，被告於2015年7月1日至2017年10月31日期間，與該物業管理公司2名僱員一同串謀，使該2名人士合理辯解下從被告接受多筆金錢，作為對高聲所提供的服務予以寬鬆監督的誘因或報酬。

雙方承認案情指，高聲於2015年7月獲北角金都洋樓、銀都洋樓及海都洋樓的業主立案法團聘用，為該3幢相鄰大廈提供為期2年的清潔服務，並受該法團委聘的物業管理公司監督。物業管理公司當時僱用兩名姓陳及黃的人士任職管理主任，該兩人的賽馬會戶口於案發期間分別被存入18筆及2筆款，涉及款項合共5.5萬，而廉署人員於2018年6月拘捕被告後，在被告家中搜出其中11筆款項的存款收據。

時任業主立案法團主席姚斌文供稱，2018年2月8日晚上，被告曾到他寓所及要求對話，當時他不想與被告單獨對話，遂要求要到大廈地下的管理處內面談，當時被告向他表示高聲並非工作表現不佳，而是被陳和黃刻意針對，被告又稱有兩人收受他利益的證據。姚指當時有住戶投訴高聲的員工表現，而他本人亦曾作出投訴。

姚續供稱，當時與被告面談後，他將被告投訴一事告知陳，而陳當時表示管理處房間內有錄影及錄音。姚指他遂要求陳燒錄光碟，因他希望可以保護自己。

控方申請將當日管理處內的錄影片段呈堂，而辯方就此提出反對，指證物未經證實，而片段的語音不清晰，或會以偏概全。裁判官考慮過辯方陳詞後，決定以交替形式處理，並在庭上播放片段。片段中，被告一度向姚指遭人「收保護費」敲詐。

辯方盤問姚時，問陳及黃是否有對高聲作出寬鬆處理，或姑息針對高聲的投訴。姚表示沒有，又相信兩人不會刻意姑息投訴。

辯方又問姚，為何當時被告投訴陳，姚其後卻將事件告知陳，並著陳燒錄影片。姚指因為從陳的日常工作，他覺得陳為人正直。辯方續質疑，姚當時認為被告是不忿遭人投訴，而誣衊「保護費」一事，姚表示沒有想過這方面。

辯方又問及姚是否記得面談中，被告曾向投訴員工遭人非禮。姚指沒有印象。聆訊今午續。

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記者：王仁昌