香港癌症基金會10月23日舉辦「粉紅服飾日」　支持乳癌患者及家人對抗癌症

香港癌症基金會將於10月23日（星期五）舉行「粉紅服飾日」，呼籲大衆當天穿著粉紅服飾支持乳癌患者及其家人，提升大眾對乳癌的關注。

「癌症基金會粉紅革命」是基金會每年一度的關注乳癌活動，藉此喚醒公眾關注乳癌，及為相關的乳癌免費服務籌集經費，讓眾多受癌症影響的人士可以得到重要的癌症資訊，與及身心的關護支援服務。

基金會指出，乳癌若能在早期發現，患者能夠有較多治療方案可供選擇，同時痊癒機會亦會大增，大大降低患者在生理上的創傷及心理上的負面情緒。

基金會希望每一位參加者能夠捐款港幣150元或以上，齊心參與「粉紅服飾日」。有關捐款可讓基金會在醫院剛完成手術的乳癌患者送上乳癌復康包。每個乳癌復康包內含重要的復康資訊及用品，包括：癌症小冊子及本會服務資料單張、壓力球、彈性練力帶、冷熱敷包及小軟枕，協助患者紓緩及應對因治療而帶來的不適和副作用。

而每位捐款港幣150元或以上的參加者，均會獲贈粉紅卡套錢包乙個，數量有限，送完即止。

網上捐款支持： https://www.cancer-fund.org/pink/one-off/?formId=2483

責任編輯：林卓昕