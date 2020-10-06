  • 26°C
香港時間 : 20201006日 (週二) 17:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港癌症基金會10月23日舉辦「粉紅服飾日」　支持乳癌患者及家人對抗癌症

社會 15:23 2020/10/06

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

香港癌症基金會將於10月23日（星期五）舉行「粉紅服飾日」，呼籲大衆當天穿著粉紅服飾支持乳癌患者及其家人，提升大眾對乳癌的關注。

「癌症基金會粉紅革命」是基金會每年一度的關注乳癌活動，藉此喚醒公眾關注乳癌，及為相關的乳癌免費服務籌集經費，讓眾多受癌症影響的人士可以得到重要的癌症資訊，與及身心的關護支援服務。

基金會指出，乳癌若能在早期發現，患者能夠有較多治療方案可供選擇，同時痊癒機會亦會大增，大大降低患者在生理上的創傷及心理上的負面情緒。

基金會希望每一位參加者能夠捐款港幣150元或以上，齊心參與「粉紅服飾日」。有關捐款可讓基金會在醫院剛完成手術的乳癌患者送上乳癌復康包。每個乳癌復康包內含重要的復康資訊及用品，包括：癌症小冊子及本會服務資料單張、壓力球、彈性練力帶、冷熱敷包及小軟枕，協助患者紓緩及應對因治療而帶來的不適和副作用。

而每位捐款港幣150元或以上的參加者，均會獲贈粉紅卡套錢包乙個，數量有限，送完即止。

網上捐款支持： https://www.cancer-fund.org/pink/one-off/?formId=2483

責任編輯：林卓昕

癌症 乳癌

最高瀏覽

【神婆預言】盲眼神婆死前預言特朗普會染怪病 重創腦部導致失聰
10:38 2020/10/04
【神婆預言】盲眼神婆死前預言特朗普會染怪病 重創腦部導致失聰
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
19:00 2020/10/03
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
【糖尿病】14歲少女患糖尿病揭致病餐單　媽媽超崩潰：是不是自己害了她【附糖尿病病徵】
17:37 2020/10/03
【糖尿病】14歲少女患糖尿病揭致病餐單　媽媽超崩潰：是不是自己害了她【附糖尿病病徵】