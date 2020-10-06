中大調查指74%受訪者認為Uber應合法化　Uber促政府重推專營的士前對話

▲ Uber委託中大調查顯示，74%受訪者認為政府應讓Uber合法化。（資料圖片）

網約車平台Uber在港營運多年，但一直無合法地位，24名Uber司機早前被裁定駕駛汽車載客取酬罪成，上訴至終院被裁定終極敗訴。Uber香港上月委託中大傳播與民意調查中心進行電話調查，發現有74%受訪者認為政府應允許Uber在港合法營運，僅16%受訪者支持政府提出的專營的士計劃，Uber促請政府重推專營的士法案前，與Uber對話尋求合適營運方案。

調查在上月14至20日進行，透過隨機抽樣訪問1023名18歲或以上香港人。結果顯示，有74%受訪者認為政府應允許Uber在港合法營運，僅16%受訪者支持政府提出的專營的士計劃。

Uber在今年5月宣布有意將亞太區總部遷至本港，有86%受訪者認為香港政府應該與Uber展開對話，探討汽車共乘服務合法化。另外，有85%受訪者認為政府未能為創新科技發展提供足夠的支援；59%受訪者更認爲政府在推動創新科技發展時，過度保護行業的既得利益者。

Uber香港區總經理鍾志霆表示，Uber希望能夠透過提供一般的士以外的交通選項，刺激行内競爭，提升點對點出行服務的質素，認為專營的士計劃並非一個合適的解決方案。他促請政府在考慮會否重推專營的士法案時，與Uber進行對話，尋找最合適的方案。

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責任編輯：徐紹軒