【新冠肺炎】陳肇始：酒店房聚集多人不理想易增感染風險　籲大眾避免

▲ 食物及衞生局局長陳肇指，酒店房聚集多人不理想易增感染風險，籲大眾避免。（林宇翔攝）

疫情下不少港人都會約三五知己到酒店「Staycation」，但酒店房內人數不受防疫規例限制。食物及衞生局局長陳肇始表示，酒店房間若有多人聚在一起，情況不理想，可增感染風險，籲市民避免到太多人的地方。

陳肇始在政府防疫措施記者會上表示，現行的防疫措施的實施，目的是不希望人群聚集，市民應留意，避免到太多人的地方。她說，酒店房間若有多人聚在一起，尤其大家都未有戴口罩時，情況不理想，有機會令感染風險增加，冀公眾留意。

港府公佈「限聚令」﹑食肆酒吧午夜12時止「堂食令」及強制「戴口罩令」等多項現行防疫措施延長至10月15日，公眾溜冰場周五（9日）起可恢復隊際運動，詳情即看：【下一頁】

陳肇始指，食自助餐的感染風險也高，當大家前往取食物時，有些餐具會共用，若大眾沒有妥善遵從防疫意識，亦會提高感染風險，她提醒食肆要小心，當局早前已留意餐飲業界獲恢復營業時，已就食肆空氣流通﹑傳菜人員安排等上作調整，食環署及專家亦有到場提供意見，發出指引，提醒餐飲處所加強控疫措施。

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記者：陳曉瑩