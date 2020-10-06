【新冠肺炎】本港今日新增8宗確診個案　4宗本地感染3宗為源頭不明

▲ 本港今日新增8宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（6日）新增8宗確診個案，3宗屬輸入個案，患者分別是菲律賓外傭、德國海員及一名由俄羅斯到港的人士；4宗為本地感染，當中有3宗為源頭不明個案，另有一宗為與輸入個案有流行病學關連；今日另有10宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

今日新增2宗與之前相關的個案，當中涉及一名35歲女士（個案編號：5130），為早前兩名確診者的密切接觸者（個案編號：5111及5123）。她曾分別與2位確診者一同逛街及同住；另一宗涉及一名21歲男子，於檢疫中心確診，為早前輸入個案的密切接觸者。

本港新增3宗源頭不明個案，包括一名33歲無業男，他曾與16名親戚聚餐，即看：【下一頁】

今日再多11名人確診病人出院，即看：【下一頁】

港府公佈「限聚令」﹑食肆酒吧午夜12時止「堂食令」及強制「戴口罩令」等多項現行防疫措施延長至10月15日，公眾溜冰場周五（9日）起可恢復隊際運動，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩