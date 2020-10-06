【新冠肺炎】本港今日新增8宗確診個案　5宗本地感染3宗為源頭不明個案

▲ 本港今日新增8宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（6日）新增8宗確診個案，3宗屬輸入個案，患者分別由菲律賓、德國及俄羅斯到港；餘下5宗為本地感染，包括2宗與之前相關的個案，以及3宗為源頭不明個案；今日另有10宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

港府公佈「限聚令」﹑食肆酒吧午夜12時止「堂食令」及強制「戴口罩令」等多項現行防疫措施延長至10月15日，公眾溜冰場周五（9日）起可恢復隊際運動，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需

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記者：郭詩詩