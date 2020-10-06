美方反對中方限制外交人員交流

▲ 美國駐港澳總領事館發表聲明，反對中方對領事館人員的官方會面施加任何限制。（資料圖片）

美國駐港澳總領事館發表聲明，反對中方對領事館人員的官方會面施加任何限制。聲明引述報道指，北京指示港府官員不能與美國外交人員會面，批評做法顯示中國無視對香港人、自由和外交規範的承諾，亦反映北京未有履行一國兩制的承諾，重申在美國的香港經貿辦事處人員能夠自由與任何人會面，過往香港在開放和自由的交流中獲益，北京限制對話的做法只會對各方帶來傷害。

聲明提到，中國多年來對美國外交人員施加限制，包括阻止美國外交官舉辦文化活動、與官員會面，以及訪問大學校園，美方為回應中國對美國外交官的不合理和廣泛的限制，美國國務院不得不對在美國工作的中國外交官提出新要求。

聲明又指，根據美國駐北京大使館收到的中國外交部外交說明，外交部所頒布的許可要求僅適用於駐港總領事，並不影響其他駐港的美國外交人員。

上年初，美國宣布限制中國外交官在美的工作活動後，中國外交部隨後提出反制措施，對美國駐華使領館及其人員的活動採取對等限制，當中限制美國駐港外交官與本港政府官員、政黨人士和教育機構會面前，必須先獲中國外交部駐港特派員公署批准。

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責任編輯︰尹櫻霖