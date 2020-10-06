調查指4成受訪港人有中至高患青光眼風險　醫生籲深近視及有家族史人士定期檢查

▲ 奧比斯早前聯同香港眼科學會一項調查指，近4成受訪者有中等及偏高青光眼風險。（馮漢柱攝）

10月8日是「世界視覺日」，奧比斯早前聯同香港眼科學會調查有關患上青光眼的風險，以了解大眾的青光眼高危風險指數及對青光眼的認知。調查發現，近4成受訪者潛在有青光眼風險。

奧比斯早前聯同香港眼科學會調查有關港人患上青光眼的風險，並收到15,601份回應。調查發現，有37%受訪者有中等及偏高青光眼風險，在最常見的高危因素中，有25%受訪者患有深度近視，有24%人表示視力短期內持續變差，有偏頭痛或嚴重頭痛的佔18%，有青光眼家族遺傳史的佔11%。

此外，調查又反映，有82%受訪者自覺對青光眼認知不足，當被問及患上青光眼時，眼睛會否出現青綠色或發光，以及治療青光眼的方法時，分別有10%及71%受訪者答案錯誤。

▲ 眼科專科醫生何俊浩。(馮漢柱攝)

眼科專科醫生何俊浩表示，臨床上可見，深近視及家族遺傳都是最常見高危因素。他引述近年有亞洲研究指出，400度以上的近視人士，其患上青光眼的機會較沒有近視的人高3倍。另外，慢性青光眼患者一般有家族史，如家族成員患有青光眼，其直系家屬患青光眼的風險亦較常人高出9倍；另患有睡眠窒息症、三高（高血壓、高膽固醇及高血糖）等亦屬高風險人士。

他又指，一般大眾對青光眼認知不足，其實青光眼「不會發青光，逾9成患者眼睛都白雪雪，看不出有分別」；臨床經驗中，有很多患者均因自己視力出現問題，包括眼矇、發炎、出現飛蚊等求醫時才發現患上青光眼，因此約有5成患者都是「隱形患者」。

▲ 陳女士。(馮漢柱攝)

剛退休的陳女士本身是一名運動老師，有800多度近視。她在2012年時甲狀腺出現問題，「眼皮縮起、心臟坐定定都跳到140」，求診時才發現除了甲狀腺問題，其眼壓亦過高，有20多度，確診患上早期青光眼，現時她每天需使用兩樽青光眼藥水，並分別使用1至2次以控制病情。

她指，雖然現時病情暫未影響日常生活，不過自己有打高爾夫球、壁球及乒乓球比賽，由於青光眼影響她部分上方視野，「眼球跟不上打球的速度」，故往往未能及時及準確地看準打球方向：

打高爾夫球的時候，打完看不到個球去了哪。

何俊浩續指，正常的眼壓水平介乎10至21，而陳女士的眼壓水平偏高，有很深近視，加上年齡屬40歲或以上，「中了不少高危因素」，幸好她十分主動檢查及醫治，確診時只屬初期，沒有錯過早期醫治時間，對日常生活影響較小；相反若確診時已屬中、後期，患者於缺乏光線情況下會難看清事物，視線範圍愈發收窄，不能駕駛，「可能有人在你旁邊都看不到」，由於會擔心失明，更影響情緒健康。

何表示，雖然青光眼無法根治，不過使用青光眼藥水能有效減低眼壓及減低視覺神經受破壞。他又提到，青光眼的早期病徵並不明顯，患者難以察覺，呼籲市民定期接受眼科檢查，以預防患上青光眼。

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記者：洪芷晴