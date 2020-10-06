中大調查：港人對本港「宜居」城市評分連續4年下跌　15%市民近期已為移民做準備

▲ 中大一項調查發現，有43.9%受訪市民表示打算移民外地，15.3%的受訪者更稱近期已為移民作準備。（資料圖片）

本港政治爭拗持續，中大香港亞太研究所最新一項電話調查發現，受訪市民對香港「宜居」城市的平均評分為49.6分，是自2017年評分始創以來連續4年下跌。有43.9%市民表示打算移民外地，15.3%的受訪者更稱近期已為移民作準備。

調查在上月18至24日進行，以電話訪問了737位18歲或以上的市民。受訪市民為香港適宜居住和生活的程度作評分，平均分數為49.6分，較去年9月的54.4分顯著下降，是評分自2017年始創以來，連續4年下跌。

調查又發現，43.9%受訪市民表示，如有機會將打算移民或移居外地，沒有打算移民的則有46.8%；有15.3%受訪市民表示近期有為移民或移居做準備，最多人提及的移居目的地是英國、澳洲和台灣。

研究所整理後，發現移民原因多與政治有關，最多人提及的本地因素包括「不滿特區政府/特首/高官/不滿政府政策」、「香港政治爭拗太多/太煩/政治不穩定」、「香港自由（包括言論自由）/人權情況變壞/喪失新聞自由」和「香港政治不民主」。而最多人考慮目的地的因素則為「該處自由（包括言論自由）/人權狀況較好」、「該處居住環境較寬敞」、「該地政制較民主」和「該處放寬港人移民條件」。

調查亦詢問了市民對移居内地的看法，有9.5%受訪市民有打算移居内地。原因方面，最多人提及的本地因素為「香港居住環境擠迫」、「香港政治爭拗太多/太煩/政治唔穩定」、「香港經濟情況欠佳/經濟沒前途」和「反修例運動造成政治動盪」。而最多人提及的内地因素則爲「內地居住環境較寬敞」、「內地經濟發展前景較好」、「社會秩序穩定/治安較好」和「沒有太多政治爭拗」。

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責任編輯：徐紹軒