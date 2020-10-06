觀塘重建項目商戶拒遷　政府申收回物業獲判勝訴

▲ 位於觀塘道及裕民坊一帶有4名商戶拒絕遷出，律政司早前入稟高等法院要求收回物業。（資料圖片）

政府就觀塘市中心一帶展開重建項目，並於2019年5月正式刊憲收回觀塘部份土地作重建，位於觀塘道及裕民坊一帶有4名商戶拒絕遷出，律政司早前入稟高等法院要求收回物業，案件今（6日）由高等法院聆案官處理，律政司一方要求收回物業獲批。

原告律政司司長，答辯人分別為佔用觀塘道或裕民坊一帶舖位的商戶羅榕帶經營的福申洁淨公司、許美和經營的安記皮具、董利平及高良濱和林遠志。

原告早前於入稟狀指，地政總署於2019年5月17日，根據《收回土地條例》刊憲，刊出收回觀塘土地以供市區重建局實施第2期觀塘市中心主地盤發展計劃的公告，並向相關土地的業主等人發出通知，說明該土地需收回作公共用途，期限為公告發出後3個月內，故有關物業及土地自2019年8月17日起已復歸香港政府所擁有。



原告今於庭上指出，答辯一方並沒有權利根據《收回土地條例》或以賠償問題為由而繼續留守，故要求法庭判處原告勝訴。



答辯一方均沒有律政司代表，他們分別質疑巿建局提出的賠償比例及方案估價過低，對商戶構成不公平，形容做法是「大石砸死蟹」，要求政府作出合理賠償，或望法庭給予時間，讓雙方商討和解方案。

聆案官則指出，本案商戶所涉部分地段，超出與政府公告所涉之地段範圍。原告一方表示有關地段亦屬政府用地，因此亦有權收回。惟聆案官認為應清楚列明，最終亦批准原告申請，判其可收回有關物業。至於部份涉及商戶物業之其餘範圍，則有待雙方處理。

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記者：林育慧