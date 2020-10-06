【絕世好奶奶】港媽離婚後繼續住夫家　感激老爺奶奶收留無私照顧3母女

▲ 一名港媽指出前夫搬走並丟下她三母女，前路茫茫之中，感謝老爺奶奶沒有嫌棄她，繼續照顧她們。

患難見真情不一定要有血緣關係！一名港女約9年前結婚，婚後一直住在夫家，跟老爺奶奶同住，婚後育有2女兒，一家四口與兩老生活。近年她離婚，前夫搬走並丟下三母女，港媽感到前路茫茫無處容身，不幸中大幸是老爺奶奶沒有嫌棄她，沒趕她們走之餘，更無私照顧，包辦家務及飲食，叫她重新得到力量，希望走出失婚陰霾。

奶奶變身神隊友

該名港媽近日在facebook群組「同住奶奶好惡頂自由討論區」先後發出多篇帖文，有關帖文是大讚同住的老爺奶奶。即使她跟丈夫感情生變離婚，兩老都一直待她很好。至2011年12月結婚，她開始入住夫家與老爺奶奶同住，跟老人家感情變得親密是於2016年懷有大女兒時︰

當下有咗時同老爺奶奶講，佢哋都好開心，佢哋一直想要孫都無比過壓力我。奶奶立即同姑奶講唔幫佢睇小朋友啦，要返返嚟幫手坐月湊BB。

老人家除了準備幫忙照顧孫女外，港媽在懷胎時遇到妊娠不適，老人家化身神隊友照顧好她。

大女好鬼曳嫁，我一路陀一路嘔，我就好多時間留喺屋企無再周圍去，三餐飯來張口，又生果又甜品。食得落咩，講一聲就有，好幸福。

前夫搬走丟下三母女

及後再誕下二女，一家四口與老爺奶奶融洽生活，不過，她與前夫近兩年感情生變，至今年對方更搬走丟下三母女。現時家中只有老爺奶奶及兩孩子，她感謝兩老。

男主角（前夫）已經搬走咗，掉底（低）咗我哋三母女喺度。老爺奶奶都無趕我哋走，仲照顧晒所有家務，整好晒食物，喺屋企一定唔會餓親。

感激老爺奶奶收留照顧

港媽明白到老爺奶奶繼續照顧她不是必然，雖然她們有吵架，但嘈過喊過，老爺奶奶跟她道歉，叫她不要走。

好老實，如果自己係人媽媽點會做到咁？無論段婚姻邊個啱邊個錯，都只想幫自己親生嘅仔/女啦……咁樣嘅人，我點捨得令佢哋傷心？好多時自己委屈就喺街、喺商場搵個廁所大喊特喊。之後變返開心嘅我回家面對小朋友、老爺奶奶。

港媽直指在失婚時段要好好沉澱自己，現時想老爺奶奶照顧小朋友讓她出去工作，另一方面又不想待在前夫成長地，現刻未有確實定向。她會多想多兩個孩子、兩個沒有血緣的老人家、爸媽妹妹等人的支持，有感這麼多人仍愛自己，重新得到力量捱得過。

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責任編輯︰王明芳