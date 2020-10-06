【小一選校】沒有呈分試的直資學校 王錦輝副校長：沒有升中關卡課程發揮更大

▲ 浸大附屬學校王錦輝中小學沒有呈分試。

抗疫一段長時間，各種限制之下，引發出各種教育的反思，網課可否取代面授？學生面對世界變化的適應力如何培育？當中家長最緊張的應該是，考試有幾重要，為何排除萬難都要考升中呈分試呢？係囉，既然15年基礎教育都有政府資助，點解一定要分刻意小學及中學呢，升學設重重關卡。

教育局及教育界曾經相當推崇「一條龍」教育，所謂十二年一貫的理念，不論直資、私立、資助中小學都有所謂「龍校」，後來各種原因下，不少學校對於「一條龍」甩得就甩，甚至有中學嫌棄小學成績差，就算同一辦學團體，都想狠狠地脫離關係，不要講一條龍，就連直屬、聯繫等關係都想脫勾。有點感覺似中學是名門望族，見到窮親戚就不想行得太近，人情冷暖。

我以下講呢間學校算是罕見，中小學同一校址，而沒有「呈分試」，這間學校就是浸會大學附屬學校王錦輝中小學，高級副校長莊曉莉解釋：

沒有呈分試的理念很簡單，原本就是由小一至中六直升，小六學生升中就是行過一條天橋。當然更重要是沒有小六升中的關卡，課程可以發揮空間就闊得多，可以教第三語言、STEM、人文學科，又或者生命教育，長遠對學生學習更有利。

我個人認同，高小的知識基礎的範圍更闊更廣，不單只是集中再繼續學習所謂的主科，換言之，不是為考試而讀書，不過學校、家長都要認同先可以推行，否則又會同隔籬屋陳師奶個仔比較，中英數有幾集中操練，為何要學升中無用的日文、法文，學這麼多無關痛癢的知識，不如操多幾堂數學班。

尤其停課期間，經常聽到「個個小五學生都散漫，仲唔多啲時間操練，實追唔上進度⋯⋯」我就想問一句「其實大家追緊乜嘢進度呢？」

話雖如此，每年升小講座都有家長問學校無呈分試，升中點算？家長始終都擔心，但我成日都講「秤豬不會令豬變肥」，既然揀了這間學校，不如相信學校吧。呢間是浸會大學附屬學校王錦輝中小學。



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文章獲八爪魚爸爸授權轉載。